https://ria.ru/20241214/simonjan-1989247957.html

Симоньян оценила вероятность встречи Путина и Трампа

Симоньян оценила вероятность встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 14.12.2024

Симоньян оценила вероятность встречи Путина и Трампа

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T19:47

2024-12-14T19:47

2024-12-14T20:39

россия

сша

буча

дональд трамп

маргарита симоньян

владимир путин

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/93/1558679330_0:9:3034:1716_1920x0_80_0_0_dbbdac4448f5d83e672a47b1c8667a24.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должна состояться, но этому будут противостоять мощные силы. "Мне представляется, что да, что должна состояться (встреча Путина и Трампа - ред.). Мне представляется, что будут кинуты мощнейшие силы на то, чтобы это предотвратить. И предотвратить это, конечно же, возможно, к сожалению. Смогут ли справиться с этой задачей эти силы или нет? Это из разряда, когда меня спрашивают, доживет ли Трамп до инаугурации. Я не знаю, я же не отвечаю за поиск террористов по всем Соединенным Штатам", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ. Она также указала на то, что могут быть предприняты провокации, подобные Буче, или "темпераментные" решения с американской стороны. "Удастся ли им устроить провокацию, подобную провокации, допустим, в Буче, только еще круче? И всё это - чтобы там какая-нибудь внучка точно так же на каком-нибудь своем гаджете дедушке или папе показали, чтобы дедушка или папа со свойственным ему темпераментом, внезапностью и скоростью и такой необратимой молниеносностью реакции вдруг сказал: "Так, всё! Бах-тарарах, сейчас долбанем давайте по черноморскому флоту!" или "отменяем встречу с Путиным". Может такое быть? Может. Будут ли предприниматься все попытки, чтобы это так и было? Будут. Получится у них, нет - не знаю. Если получится, то всё будет хуже, сложнее, но мы всё равно победим", - сказала Симоньян. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января. Ранее Трамп обещал, что добьется урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он даже заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20241201/but-1986705812.html

https://ria.ru/20241214/simonjan-1989235027.html

россия

сша

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, буча, дональд трамп, маргарита симоньян, владимир путин, nbc