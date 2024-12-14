Симоньян оценила вероятность встречи Путина и Трампа
Симоньян: Путин и Трамп должны встретиться, но этому будут мощно противостоять
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа должна состояться, но этому будут противостоять мощные силы.
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"Мне представляется, что да, что должна состояться (встреча Путина и Трампа - ред.). Мне представляется, что будут кинуты мощнейшие силы на то, чтобы это предотвратить. И предотвратить это, конечно же, возможно, к сожалению. Смогут ли справиться с этой задачей эти силы или нет? Это из разряда, когда меня спрашивают, доживет ли Трамп до инаугурации. Я не знаю, я же не отвечаю за поиск террористов по всем Соединенным Штатам", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
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Она также указала на то, что могут быть предприняты провокации, подобные Буче, или "темпераментные" решения с американской стороны.
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"Удастся ли им устроить провокацию, подобную провокации, допустим, в Буче, только еще круче? И всё это - чтобы там какая-нибудь внучка точно так же на каком-нибудь своем гаджете дедушке или папе показали, чтобы дедушка или папа со свойственным ему темпераментом, внезапностью и скоростью и такой необратимой молниеносностью реакции вдруг сказал: "Так, всё! Бах-тарарах, сейчас долбанем давайте по черноморскому флоту!" или "отменяем встречу с Путиным". Может такое быть? Может. Будут ли предприниматься все попытки, чтобы это так и было? Будут. Получится у них, нет - не знаю. Если получится, то всё будет хуже, сложнее, но мы всё равно победим", - сказала Симоньян.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.