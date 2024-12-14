https://ria.ru/20241214/simonjan-1989235027.html

Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине

Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 14.12.2024

Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ призвала не испытывать больших... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T17:41

2024-12-14T17:41

2024-12-14T19:46

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ призвала не испытывать больших надежд на обещанный избранным президентом Дональдом Трампом мир на Украине. Симоньян назвала это внутриполитической культурой современных Соединенных Штатов. "Это же сродни культуре старшей группы среднего советского детского сада. <…> Если Байден "за войну", значит, Трамп — "за мир", иначе чем же он отличается? <…> Это у них <...> всегда так: ты должен говорить прямо противоположное тому, что говорит твой контрагент, противник. Другое дело, что это, как правило, выборами и заканчивается. Ну или инаугурацией в данном случае, то есть поддерживается вот эта вот повестка, а что происходит дальше — мы помним Обаму", — сказала она.Главред отметила, что читала книгу бывшего президента США Барака Обамы, тогда еще молодого человека, где он осуждает американский империализм и негодует по поводу вмешательства Вашингтона в дела других стран. При этом, став главой государства, он делал то же самое, пояснила медиаменеджер."Я призываю нас всех больших надежд не испытывать. Здорово, если он выполнит то, что он говорил. Я специально посмотрела список того, что он обещал перед прошлым своим президентством, и список того, что сделал. Ну примерно из громких обещаний несдержанных и громких обещаний сдержанных — соотношение примерно 70 на 30", — сказала Симоньян.Она напомнила, что Трамп, например, обещал объявить Иерусалим столицей Израиля, и назвала это решение экстравагантным. "Он представляется человеком таких экстравагантных решений. Есть такой психотип — это называется дух противоречия подростковый. Он задерживается, особенно у мужчин бизнесовых профессий, когда им нужно рвать, ломать через колено. <...> И это подразумевает склонность к отстаиванию самых странных, экстравагантных решений, идей, на которые большинство смотрят искоса. Я думаю, что идея, которую он озвучивал, — выйти из НАТО, например, ну, конечно, этого не сделал, и сейчас идея о том, что Америка резко вдруг перестанет помогать Украине, — это из разряда тех же экстравагантных идей. Дадут ли тут ему это выполнить? Я не думаю. И потом — он человек, впечатлительный, непредсказуемый", — добавила медиаменеджер.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Позднее, выступая на ВЭФ, глава государства отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

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https://ria.ru/20241027/simonyan-1980401266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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