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Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 14.12.2024
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17:41 14.12.2024 (обновлено: 19:46 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/simonjan-1989235027.html
Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине
Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине - РИА Новости, 14.12.2024
Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ призвала не испытывать больших... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:41
2024-12-14T19:46
украина
сша
иерусалим
маргарита симоньян
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барак обама
нато
в мире
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ призвала не испытывать больших надежд на обещанный избранным президентом Дональдом Трампом мир на Украине. Симоньян назвала это внутриполитической культурой современных Соединенных Штатов. "Это же сродни культуре старшей группы среднего советского детского сада. &lt;…&gt; Если Байден "за войну", значит, Трамп — "за мир", иначе чем же он отличается? &lt;…&gt; Это у них &lt;...&gt; всегда так: ты должен говорить прямо противоположное тому, что говорит твой контрагент, противник. Другое дело, что это, как правило, выборами и заканчивается. Ну или инаугурацией в данном случае, то есть поддерживается вот эта вот повестка, а что происходит дальше — мы помним Обаму", — сказала она.Главред отметила, что читала книгу бывшего президента США Барака Обамы, тогда еще молодого человека, где он осуждает американский империализм и негодует по поводу вмешательства Вашингтона в дела других стран. При этом, став главой государства, он делал то же самое, пояснила медиаменеджер."Я призываю нас всех больших надежд не испытывать. Здорово, если он выполнит то, что он говорил. Я специально посмотрела список того, что он обещал перед прошлым своим президентством, и список того, что сделал. Ну примерно из громких обещаний несдержанных и громких обещаний сдержанных — соотношение примерно 70 на 30", — сказала Симоньян.Она напомнила, что Трамп, например, обещал объявить Иерусалим столицей Израиля, и назвала это решение экстравагантным. "Он представляется человеком таких экстравагантных решений. Есть такой психотип — это называется дух противоречия подростковый. Он задерживается, особенно у мужчин бизнесовых профессий, когда им нужно рвать, ломать через колено. &lt;...&gt; И это подразумевает склонность к отстаиванию самых странных, экстравагантных решений, идей, на которые большинство смотрят искоса. Я думаю, что идея, которую он озвучивал, — выйти из НАТО, например, ну, конечно, этого не сделал, и сейчас идея о том, что Америка резко вдруг перестанет помогать Украине, — это из разряда тех же экстравагантных идей. Дадут ли тут ему это выполнить? Я не думаю. И потом — он человек, впечатлительный, непредсказуемый", — добавила медиаменеджер.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.Позднее, выступая на ВЭФ, глава государства отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20241202/simonjan-1986773425.html
https://ria.ru/20241027/simonyan-1980401266.html
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украина, сша, иерусалим, маргарита симоньян, дональд трамп, барак обама, нато, в мире, россия, москва, вооруженные силы украины
Украина, США, Иерусалим, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Барак Обама, НАТО, В мире, Россия, Москва, Вооруженные силы Украины
Симоньян объяснила предвыборные обещания Трампа о мире на Украине

Симоньян призвала не питать больших надежд на обещанный Трампом мир на Украине

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 дек — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ призвала не испытывать больших надежд на обещанный избранным президентом Дональдом Трампом мир на Украине.

Трамп в ходе избирательной кампании много говорил о мирном соглашении в конфликте на Украине. На этой неделе он заявил об опасности ядерного оружия, а затем критиковал "байденистов", назвав применение дальнобойных ракет эскалацией, глупостью и безумием.

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Симоньян назвала это внутриполитической культурой современных Соединенных Штатов.
"Это же сродни культуре старшей группы среднего советского детского сада. <…> Если Байден "за войну", значит, Трамп — "за мир", иначе чем же он отличается? <…> Это у них <...> всегда так: ты должен говорить прямо противоположное тому, что говорит твой контрагент, противник. Другое дело, что это, как правило, выборами и заканчивается. Ну или инаугурацией в данном случае, то есть поддерживается вот эта вот повестка, а что происходит дальше — мы помним Обаму", — сказала она.
Главред отметила, что читала книгу бывшего президента США Барака Обамы, тогда еще молодого человека, где он осуждает американский империализм и негодует по поводу вмешательства Вашингтона в дела других стран. При этом, став главой государства, он делал то же самое, пояснила медиаменеджер.
"Я призываю нас всех больших надежд не испытывать. Здорово, если он выполнит то, что он говорил. Я специально посмотрела список того, что он обещал перед прошлым своим президентством, и список того, что сделал. Ну примерно из громких обещаний несдержанных и громких обещаний сдержанных — соотношение примерно 70 на 30", — сказала Симоньян.
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Она напомнила, что Трамп, например, обещал объявить Иерусалим столицей Израиля, и назвала это решение экстравагантным.
"Он представляется человеком таких экстравагантных решений. Есть такой психотип — это называется дух противоречия подростковый. Он задерживается, особенно у мужчин бизнесовых профессий, когда им нужно рвать, ломать через колено. <...> И это подразумевает склонность к отстаиванию самых странных, экстравагантных решений, идей, на которые большинство смотрят искоса. Я думаю, что идея, которую он озвучивал, — выйти из НАТО, например, ну, конечно, этого не сделал, и сейчас идея о том, что Америка резко вдруг перестанет помогать Украине, — это из разряда тех же экстравагантных идей. Дадут ли тут ему это выполнить? Я не думаю. И потом — он человек, впечатлительный, непредсказуемый", — добавила медиаменеджер.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был главой государства вместо Байдена. Республиканец подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования за 24 часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти слова, назвал конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Украина должна заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Позднее, выступая на ВЭФ, глава государства отметил, что Москва не отказывалась от переговоров и, если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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