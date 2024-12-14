Шольц может остаться на посту, считает немецкий политик
Немецкий политик Нимайер: Шольц может остаться на посту или стать главой МИД
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц теоретически мог бы остаться на посту и после выборов в стране, если Социал-демократическая партия Германии вступит в коалицию с блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), не исключен и переход Шольца на пост главы МИД Германии, предположил в разговоре с РИА Новости Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Собеседник полагает, что по итогам выборов в стране вероятно формирование правительства с участием ХДС/ХСС и социал-демократов - так называемой "большой коалиции".
"Думаю, скорее всего (лидер ХДС Фридрих), Мерц будет новым канцлером, Шольц - вице-канцлером, либо даже наоборот", - допустил политик.
Он также не исключил, что в случае формирования "большой коалиции" Шольц мог бы стать министром иностранных дел Германии или министром финансов страны. Последний пост нынешний канцлер даже занимал в прошлом, добавил Ральф Нимайер.
Германия в начале ноября столкнулась с правительственным кризисом после того, как по настоянию Шольца был уволен глава минфина Кристиан Линднер (СвДП). Среди причин такого решения он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
В качестве даты вероятных досрочных выборов вследствие возможного отсутствия вотума доверия правительству назначено 23 февраля 2025 года. В случае выражения Шольцу доверия он сможет во главе с правительством меньшинства (cоциал-демократов и "Зелёных") начать коалиционные переговоры с другими партиями. Данный сценарий считается маловероятным ввиду почти всеобщего консенсуса в бундестаге о необходимости досрочных выборов
В среду Шольц сообщил, что направил в бундестаг запрос о проведении голосования по вотуму доверия своему правительству, которое должно пройти 16 декабря.