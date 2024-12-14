Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вучич
Вучич: Сербия не введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Сербия не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15% Газпром нефть и Газпром), заявил сербский президент Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Президент Сербии в ночь на субботу допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за ожидаемых им санкций США.
"Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом (отмена санкций против NIS - ред.)? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", - заявил Вучич утром в субботу в эфире национального телеканала.
"Мы почти три года выдержали, проводя принципиальную, серьезную и ответственную политику, в которой мы с самого начала были за мир и придерживались принципов международного права, Устава ООН и просили мира и перемирия и не вводили санкции против РФ. Сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не делать и не менять свою политику", - подчеркнул сербский лидер.
По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами.
Вучич сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк.
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В 2022 году поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран.
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%.
В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом.
"Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками - в Панчево и Нови-Саде, у неё есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).
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