https://ria.ru/20241214/serbiya-1989188746.html

Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вучич

Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 14.12.2024

Сербия не поддержит санкции против России, заявил Вучич

Сербия не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15% Газпром нефть и Газпром), заявил сербский... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T10:54

2024-12-14T10:54

2024-12-14T10:54

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александр вучич

газпром

нефтяная индустрия сербии

евросоюз

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БЕЛГРАД, 14 дек – РИА Новости. Сербия не введёт санкции против РФ из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии" (56,15% Газпром нефть и Газпром), заявил сербский президент Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии. Президент Сербии в ночь на субботу допустил возможность переговоров о снижении доли Газпрома и Газпром нефти (56,15%) в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) из-за ожидаемых им санкций США. "Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против Москвы, а потом раздумать об этом (отмена санкций против NIS - ред.)? Не исключаю такой возможности, хоть у меня и нет доказательств этому. Но как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы", - заявил Вучич утром в субботу в эфире национального телеканала. "Мы почти три года выдержали, проводя принципиальную, серьезную и ответственную политику, в которой мы с самого начала были за мир и придерживались принципов международного права, Устава ООН и просили мира и перемирия и не вводили санкции против РФ. Сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не делать и не менять свою политику", - подчеркнул сербский лидер. По его словам, ограничительные меры могут быть введены уже с 1 января, поэтому необходимо вести переговоры с американской и российской сторонами. Вучич сообщил в ночь на субботу в телеэфире, что США вскоре вводят санкции против NIS "из-за российской собственности". Он уточнил, что ожидал этого еще год назад от ЕС, но "пришло не оттуда". Сербский лидер также указал, что с момента введения санкций компания-оператор Адриатического нефтепровода Хорватии JANAF прекратит поставки сырья с терминала на острове Крк. В 2022 году поставки российской нефти по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) в Хорватии попали под запрет в рамках пакета санкций ЕС, с тех пор компания перешла на переработку сырья из Ирака и других стран. Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. "Нефтяная индустрия Сербии" — одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. В Сербии компании принадлежит НПЗ с двумя производственными площадками - в Панчево и Нови-Саде, у неё есть и сеть АЗС в Балканском регионе. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20241206/serbiya-1987763181.html

https://ria.ru/20241214/vuchich-1989167666.html

https://ria.ru/20241122/serbija-1985260934.html

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экономика, сербия, сша, россия, александр вучич, газпром, нефтяная индустрия сербии, евросоюз