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Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2024
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09:33 14.12.2024 (обновлено: 15:46 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/sanktsii-1989184520.html
Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ
Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ - РИА Новости, 14.12.2024
Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ
Турция подала заявки в США на выход из санкционного списка по Газпромбанку, Вашингтон их изучает, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T09:33
2024-12-14T15:46
турция
сша
вашингтон (штат)
газпромбанк
экономика
россия
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Турция подала заявки в США на выход из санкционного списка по Газпромбанку, Вашингтон их изучает, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.&quot;В настоящее время приоритетной задачей Турции является выход из этого санкционного списка. Этот вопрос был поднят Турцией на переговорах (в ходе визита госсекретаря США Блинкена в Анкару. — Прим. ред.). Было отмечено, что необходимые заявки поданы. Американцы также заявили, что им известно об этих заявках: они в курсе вопроса и проводят соответствующую работу по их изучению&quot;, — пишет издание.Газета напомнила, что Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему. Помимо этой организации, в санкционный список попали свыше 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников. При этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар ранее заявил, что Анкаре необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны.США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента России, через Газпромбанк организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ.Как ранее заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по Газпромбанку, анализирует их влияние на энергетический рынок, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, наступления холодов и возможного ограничения поставок после введения санкций США против Газпромбанка, написало 23 ноября агентство Блумберг. По его данным, в этом году цены на голубое топливо выросли на 45%, а запасы газа в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.
https://ria.ru/20241213/es-1989100908.html
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турция
сша
вашингтон (штат)
россия
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турция, сша, вашингтон (штат), газпромбанк, экономика, россия, санкции в отношении россии
Турция, США, Вашингтон (штат), Газпромбанк, Экономика, Россия, Санкции в отношении России
Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку, пишут СМИ

Hürriyet: Турция подала заявку на выход из санкционного списка по Газпромбанку

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. Турция подала заявки в США на выход из санкционного списка по Газпромбанку, Вашингтон их изучает, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
«

"В настоящее время приоритетной задачей Турции является выход из этого санкционного списка. Этот вопрос был поднят Турцией на переговорах (в ходе визита госсекретаря США Блинкена в Анкару. — Прим. ред.). Было отмечено, что необходимые заявки поданы. Американцы также заявили, что им известно об этих заявках: они в курсе вопроса и проводят соответствующую работу по их изучению", — пишет издание.

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Газета напомнила, что Вашингтон ввел санкции против Газпромбанка, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему. Помимо этой организации, в санкционный список попали свыше 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников.
При этом министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар ранее заявил, что Анкаре необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через Газпромбанк, иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны.
США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента России, через Газпромбанк организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ.
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Как ранее заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против Газпромбанка все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по Газпромбанку, анализирует их влияние на энергетический рынок, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, наступления холодов и возможного ограничения поставок после введения санкций США против Газпромбанка, написало 23 ноября агентство Блумберг. По его данным, в этом году цены на голубое топливо выросли на 45%, а запасы газа в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.
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ТурцияСШАВашингтон (штат)ГазпромбанкЭкономикаРоссияСанкции в отношении России
 
 
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