https://ria.ru/20241214/sanktsii-1989174830.html

Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков

Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков - РИА Новости, 14.12.2024

Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков

Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что США в случае наличия "доказательств" могут наложить санкции на те китайские банки, которые якобы помогают... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T03:56

2024-12-14T03:56

2024-12-14T06:00

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что США в случае наличия "доказательств" могут наложить санкции на те китайские банки, которые якобы помогают оборонному комплексу России в конфликте с Украиной."Я бы абсолютно не исключала возможности того, что мы могли бы применить санкции к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень ... доказательств для введения санкций. Но у нас также есть канал, по которому мы обсуждаем конкретные проблемы, и иногда этого достаточно", — заявила Йеллен в интервью агентству Рейтер. При этом она подтвердила, что США собираются и впредь будут пытаться ужесточить санкции против российского экспорта нефти и могут наложить санкции на судна, которые якобы занимаются перевозкой, а также уменьшить ранее введенный потолок цен на российское топливо."Мы всегда смотрим на доходы от нефти, и если мы сможем найти способы еще больше подорвать доходы от нефти в России, это, я думаю, укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке", — сказала Йеллен. Министр финансов США, чьи полномочия истекут 20 января, также дала совет своим преемникам в части отношений с Китаем, отметив, что важно поддерживать контакт не только на уровне глав государств, но и на уровне высокопоставленных чиновников, что позволит конструктивно работать над обоюдными задачами. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, источники издания отметили, что новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели. Как добавили источники агентства, Байден долго не решался предпринять такой шаг из опасений, что такие меры могут повысить стоимость топлива, в частности на фоне последних президентских выборов в США. Агентство со ссылкой на источники подчеркивало, что теперь администрация Байдена готова "к более агрессивным действиям" на фоне падения цен на нефть и опасения, что Трамп может "попытаться заставить" Киев заключить быструю сделку с Россией для завершения конфликта на Украине. Источники уточняли агентству, что администрация Байдена также обдумывает введение новых санкций против нефтяных танкеров, которые Россия якобы использует для перевозки нефти.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20241213/es-1989100908.html

https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html

https://ria.ru/20241214/vuchich-1989167666.html

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сша, россия, украина, джо байден, джанет йеллен, владимир путин, министерство финансов сша, евросоюз