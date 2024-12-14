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Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков - РИА Новости, 14.12.2024
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03:56 14.12.2024 (обновлено: 06:00 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/sanktsii-1989174830.html
Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков
Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков - РИА Новости, 14.12.2024
Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков
Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что США в случае наличия "доказательств" могут наложить санкции на те китайские банки, которые якобы помогают... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T03:56
2024-12-14T06:00
сша
россия
украина
джо байден
джанет йеллен
владимир путин
министерство финансов сша
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что США в случае наличия "доказательств" могут наложить санкции на те китайские банки, которые якобы помогают оборонному комплексу России в конфликте с Украиной."Я бы абсолютно не исключала возможности того, что мы могли бы применить санкции к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень ... доказательств для введения санкций. Но у нас также есть канал, по которому мы обсуждаем конкретные проблемы, и иногда этого достаточно", — заявила Йеллен в интервью агентству Рейтер. При этом она подтвердила, что США собираются и впредь будут пытаться ужесточить санкции против российского экспорта нефти и могут наложить санкции на судна, которые якобы занимаются перевозкой, а также уменьшить ранее введенный потолок цен на российское топливо."Мы всегда смотрим на доходы от нефти, и если мы сможем найти способы еще больше подорвать доходы от нефти в России, это, я думаю, укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке", — сказала Йеллен. Министр финансов США, чьи полномочия истекут 20 января, также дала совет своим преемникам в части отношений с Китаем, отметив, что важно поддерживать контакт не только на уровне глав государств, но и на уровне высокопоставленных чиновников, что позволит конструктивно работать над обоюдными задачами. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, источники издания отметили, что новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели. Как добавили источники агентства, Байден долго не решался предпринять такой шаг из опасений, что такие меры могут повысить стоимость топлива, в частности на фоне последних президентских выборов в США. Агентство со ссылкой на источники подчеркивало, что теперь администрация Байдена готова "к более агрессивным действиям" на фоне падения цен на нефть и опасения, что Трамп может "попытаться заставить" Киев заключить быструю сделку с Россией для завершения конфликта на Украине. Источники уточняли агентству, что администрация Байдена также обдумывает введение новых санкций против нефтяных танкеров, которые Россия якобы использует для перевозки нефти.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20241213/es-1989100908.html
https://ria.ru/20241201/kitaj-1986695283.html
https://ria.ru/20241214/vuchich-1989167666.html
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сша, россия, украина, джо байден, джанет йеллен, владимир путин, министерство финансов сша, евросоюз
США, Россия, Украина, Джо Байден, Джанет Йеллен, Владимир Путин, Министерство финансов США, Евросоюз
Глава Минфина США допустила санкции против китайских банков

Йеллен допустила введение санкций против китайских банков за транзакции с ВПК РФ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжанет Йеллен
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что США в случае наличия "доказательств" могут наложить санкции на те китайские банки, которые якобы помогают оборонному комплексу России в конфликте с Украиной.
"Я бы абсолютно не исключала возможности того, что мы могли бы применить санкции к отдельному банку, если бы у нас был необходимый уровень ... доказательств для введения санкций. Но у нас также есть канал, по которому мы обсуждаем конкретные проблемы, и иногда этого достаточно", — заявила Йеллен в интервью агентству Рейтер.
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13 декабря, 16:41
При этом она подтвердила, что США собираются и впредь будут пытаться ужесточить санкции против российского экспорта нефти и могут наложить санкции на судна, которые якобы занимаются перевозкой, а также уменьшить ранее введенный потолок цен на российское топливо.
"Мы всегда смотрим на доходы от нефти, и если мы сможем найти способы еще больше подорвать доходы от нефти в России, это, я думаю, укрепит позиции Украины. Это остается в нашем списке", — сказала Йеллен.
Министр финансов США, чьи полномочия истекут 20 января, также дала совет своим преемникам в части отношений с Китаем, отметив, что важно поддерживать контакт не только на уровне глав государств, но и на уровне высокопоставленных чиновников, что позволит конструктивно работать над обоюдными задачами.
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Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает введение более жестких санкций в отношении экспорта российской нефти. В частности, источники издания отметили, что новые ограничения против так называемого "теневого флота" могут быть обнародованы в ближайшие недели.
Как добавили источники агентства, Байден долго не решался предпринять такой шаг из опасений, что такие меры могут повысить стоимость топлива, в частности на фоне последних президентских выборов в США. Агентство со ссылкой на источники подчеркивало, что теперь администрация Байдена готова "к более агрессивным действиям" на фоне падения цен на нефть и опасения, что Трамп может "попытаться заставить" Киев заключить быструю сделку с Россией для завершения конфликта на Украине. Источники уточняли агентству, что администрация Байдена также обдумывает введение новых санкций против нефтяных танкеров, которые Россия якобы использует для перевозки нефти.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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Вчера, 00:26
 
СШАРоссияУкраинаДжо БайденДжанет ЙелленВладимир ПутинМинистерство финансов СШАЕвросоюз
 
 
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