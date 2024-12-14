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Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году - РИА Новости, 15.12.2024
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02:17 14.12.2024 (обновлено: 00:03 15.12.2024)
https://ria.ru/20241214/rubl-1989169717.html
Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году
Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году - РИА Новости, 15.12.2024
Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году
Курс рубля не сильно отклонится от текущих значений в 2025 году, но и укрепления ждать не стоит. Зато возможны "черные лебеди", которые уронят нацвалюту,... РИА Новости, 15.12.2024
2024-12-14T02:17
2024-12-15T00:03
экономика
россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Курс рубля не сильно отклонится от текущих значений в 2025 году, но и укрепления ждать не стоит. Зато возможны "черные лебеди", которые уронят нацвалюту, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Главным геополитическим событием года станет возвращение в Белый дом Дональда Трампа и реализация его предвыборных обещаний. "Они связаны в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть", — напомнила она.Со второго квартала ее добыча может увеличиться, а это потянет цены вниз. Тем более, Трамп заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать. В этом случае вероятен коридор в 60-70 долларов за баррель. Макроэкономические показатели в России пока не выглядят для рубля благоприятными.На этом фоне доллар в 2025 году может стоить 90-100 рублей, евро 97-117, а юань – 12,5-17. Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширяются до 120, 127, 20 рублей соответственно, заключила Проценко.
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экономика, россия, дональд трамп
Экономика, Россия, Дональд Трамп
Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году

Финансист Проценко допустила рост курса евро до 127 рублей в 2025 году

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЛоготип цифрового рубля
Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Курс рубля не сильно отклонится от текущих значений в 2025 году, но и укрепления ждать не стоит. Зато возможны "черные лебеди", которые уронят нацвалюту, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.
«
Главным геополитическим событием года станет возвращение в Белый дом Дональда Трампа и реализация его предвыборных обещаний. "Они связаны в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть", — напомнила она.
Со второго квартала ее добыча может увеличиться, а это потянет цены вниз. Тем более, Трамп заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать. В этом случае вероятен коридор в 60-70 долларов за баррель. Макроэкономические показатели в России пока не выглядят для рубля благоприятными.
На этом фоне доллар в 2025 году может стоить 90-100 рублей, евро 97-117, а юань – 12,5-17. Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширяются до 120, 127, 20 рублей соответственно, заключила Проценко.
Девушка у входа в обменный пункт валют - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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ЭкономикаРоссияДональд Трамп
 
 
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