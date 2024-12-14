https://ria.ru/20241214/rubl-1989169717.html

Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году

Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году - РИА Новости, 15.12.2024

Россиян предупредили о перипетиях курса рубля в 2025 году

Курс рубля не сильно отклонится от текущих значений в 2025 году, но и укрепления ждать не стоит. Зато возможны "черные лебеди", которые уронят нацвалюту,... РИА Новости, 15.12.2024

2024-12-14T02:17

2024-12-14T02:17

2024-12-15T00:03

экономика

россия

дональд трамп

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Курс рубля не сильно отклонится от текущих значений в 2025 году, но и укрепления ждать не стоит. Зато возможны "черные лебеди", которые уронят нацвалюту, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.Главным геополитическим событием года станет возвращение в Белый дом Дональда Трампа и реализация его предвыборных обещаний. "Они связаны в первую очередь с мировыми геополитическими событиями и проведением новой энергетической политики с целью снижения мировых цен на нефть", — напомнила она.Со второго квартала ее добыча может увеличиться, а это потянет цены вниз. Тем более, Трамп заинтересован в дешевой нефти и будет это лоббировать. В этом случае вероятен коридор в 60-70 долларов за баррель. Макроэкономические показатели в России пока не выглядят для рубля благоприятными.На этом фоне доллар в 2025 году может стоить 90-100 рублей, евро 97-117, а юань – 12,5-17. Но, если реализуются негативные сценарии, верхние диапазоны расширяются до 120, 127, 20 рублей соответственно, заключила Проценко.

https://ria.ru/20241201/rubl-1986679596.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, дональд трамп