https://ria.ru/20241214/rogov-1989192987.html

Рогов назвал смену командующего группировкой ВСУ "Донецк" символичной

Рогов назвал смену командующего группировкой ВСУ "Донецк" символичной - РИА Новости, 14.12.2024

Рогов назвал смену командующего группировкой ВСУ "Донецк" символичной

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T12:13

2024-12-14T12:13

2024-12-14T12:13

специальная военная операция на украине

покровск

курахово

донецкая народная республика

владимир рогов

александр тарнавский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичной смену командующего группировкой ВСУ "Донецк", так как связана она с тяжелым положением украинских войск. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила, что командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" Александр Луценко, отвечающий за красноармейское и кураховское направления, освобожден от занимаемой должности, вместо него назначен Александр Тарнавский, который также участвовал в "провальном южном контрнаступлении в 2023 году". "Срочная смена командующего группировкой ВСУ "Донецк" символична, так как враг напрямую указывает на бедственное и тяжелое положение, сложившиеся для украинских боевиков на красноармейском и кураховском направлениях", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, назначение Тарнавского все равно, что менять шило на мыло. "Спешная отставка связана с прорывом нашей армии к Покровску и окружением частей ВСУ под Курахово", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

https://ria.ru/20241213/rogov-1989148034.html

https://ria.ru/20241213/rogov-1988998367.html

покровск

курахово

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

покровск, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, александр тарнавский, вооруженные силы украины