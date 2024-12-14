Рейтинг@Mail.ru
Рогов назвал смену командующего группировкой ВСУ "Донецк" символичной - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/rogov-1989192987.html
Рогов назвал смену командующего группировкой ВСУ "Донецк" символичной
Рогов назвал смену командующего группировкой ВСУ "Донецк" символичной - РИА Новости, 14.12.2024
Рогов назвал смену командующего группировкой ВСУ "Донецк" символичной
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T12:13
2024-12-14T12:13
специальная военная операция на украине
покровск
курахово
донецкая народная республика
владимир рогов
александр тарнавский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичной смену командующего группировкой ВСУ "Донецк", так как связана она с тяжелым положением украинских войск. Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила, что командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" Александр Луценко, отвечающий за красноармейское и кураховское направления, освобожден от занимаемой должности, вместо него назначен Александр Тарнавский, который также участвовал в "провальном южном контрнаступлении в 2023 году". "Срочная смена командующего группировкой ВСУ "Донецк" символична, так как враг напрямую указывает на бедственное и тяжелое положение, сложившиеся для украинских боевиков на красноармейском и кураховском направлениях", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, назначение Тарнавского все равно, что менять шило на мыло. "Спешная отставка связана с прорывом нашей армии к Покровску и окружением частей ВСУ под Курахово", - сказал Рогов. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
https://ria.ru/20241213/rogov-1989148034.html
https://ria.ru/20241213/rogov-1988998367.html
покровск
курахово
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
покровск, курахово, донецкая народная республика, владимир рогов, александр тарнавский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Покровск, Курахово, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Александр Тарнавский, Вооруженные силы Украины
Рогов назвал смену командующего группировкой ВСУ "Донецк" символичной

Рогов: смена командующего группировкой "Донецк" связана с тяжелым положением ВСУ

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал символичной смену командующего группировкой ВСУ "Донецк", так как связана она с тяжелым положением украинских войск.
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила, что командующий оперативно-тактической группировки ВСУ "Донецк" Александр Луценко, отвечающий за красноармейское и кураховское направления, освобожден от занимаемой должности, вместо него назначен Александр Тарнавский, который также участвовал в "провальном южном контрнаступлении в 2023 году".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Визит Зеленского в Запорожье был имитацией, заявил Рогов
13 декабря, 20:39
"Срочная смена командующего группировкой ВСУ "Донецк" символична, так как враг напрямую указывает на бедственное и тяжелое положение, сложившиеся для украинских боевиков на красноармейском и кураховском направлениях", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, назначение Тарнавского все равно, что менять шило на мыло. "Спешная отставка связана с прорывом нашей армии к Покровску и окружением частей ВСУ под Курахово", - сказал Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
ВСУ южнее Курахово практически попали в котел, заявил Рогов
13 декабря, 10:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПокровскКураховоДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговАлександр ТарнавскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала