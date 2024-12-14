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В России будут проводить муниципальную реформу, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
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15:44 14.12.2024 (обновлено: 15:59 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/reforma-1989218588.html
В России будут проводить муниципальную реформу, заявил Медведев
В России будут проводить муниципальную реформу, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024
В России будут проводить муниципальную реформу, заявил Медведев
Муниципальная реформа в РФ будет проводиться в ближайшие годы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:44
2024-12-14T15:59
россия
политика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Муниципальная реформа в РФ будет проводиться в ближайшие годы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."У "Единой России", вдумайтесь, более 170 тысяч муниципальных депутатов. И каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы. Причем, как никто другой, знает проблемы своей территории, координирует деятельность сторонников. Трудно переоценить тот эффект, который может дать их более активное участие в партийной жизни. Тем более в процессе муниципальной реформы, которая будет проводиться в ближайшие годы", - сказал он.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
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россия, политика, дмитрий медведев
Россия, Политика, Дмитрий Медведев
В России будут проводить муниципальную реформу, заявил Медведев

Медведев: в России в ближайшие годы будут проводить муниципальную реформу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Муниципальная реформа в РФ будет проводиться в ближайшие годы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"У "Единой России", вдумайтесь, более 170 тысяч муниципальных депутатов. И каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы. Причем, как никто другой, знает проблемы своей территории, координирует деятельность сторонников. Трудно переоценить тот эффект, который может дать их более активное участие в партийной жизни. Тем более в процессе муниципальной реформы, которая будет проводиться в ближайшие годы", - сказал он.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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