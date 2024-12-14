https://ria.ru/20241214/reforma-1989218588.html

В России будут проводить муниципальную реформу, заявил Медведев

В России будут проводить муниципальную реформу, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

В России будут проводить муниципальную реформу, заявил Медведев

Муниципальная реформа в РФ будет проводиться в ближайшие годы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:44

2024-12-14T15:44

2024-12-14T15:59

россия

политика

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Муниципальная реформа в РФ будет проводиться в ближайшие годы, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."У "Единой России", вдумайтесь, более 170 тысяч муниципальных депутатов. И каждый из них имеет опыт предвыборной борьбы. Причем, как никто другой, знает проблемы своей территории, координирует деятельность сторонников. Трудно переоценить тот эффект, который может дать их более активное участие в партийной жизни. Тем более в процессе муниципальной реформы, которая будет проводиться в ближайшие годы", - сказал он.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, политика, дмитрий медведев