https://ria.ru/20241214/putin-1989225674.html

Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев"

Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024

Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев"

Президент РФ Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" искать для программы "Время героев" людей, которые хотят работать, и призвал помочь получить им... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:16

2024-12-14T16:16

2024-12-14T16:17

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" искать для программы "Время героев" людей, которые хотят работать, и призвал помочь получить им образование. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу Национальном центре "Россия". "Вот я встречался недавно с ребятами, которые проходят восстановление после ранений тяжелых. Один хочет уже поучаствовать в программе "Время героев", а второй говорит, понимает, что не готов еще пока. Он говорит: "Я понимаю, что нужны люди, которые имеют опыт определенный - общественные, государственные, муниципальные работы, у меня его нет. У меня и образования нет". Ну прямо сказал. Молодой парень, симпатичный такой - "но я хочу". Вот ищите таких людей. Найдите их. Помогите им образование получить, опыт получить соответствующий", - сказал Путин на пленарном заседании XXII съезда партии "Единая Россия". При оглашении послания Федеральному Собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989223980.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, единая россия