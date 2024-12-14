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Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024
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16:16 14.12.2024 (обновлено: 16:17 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989225674.html
Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев"
Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев"
Президент РФ Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" искать для программы "Время героев" людей, которые хотят работать, и призвал помочь получить им... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:16
2024-12-14T16:17
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" искать для программы "Время героев" людей, которые хотят работать, и призвал помочь получить им образование. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу Национальном центре "Россия". "Вот я встречался недавно с ребятами, которые проходят восстановление после ранений тяжелых. Один хочет уже поучаствовать в программе "Время героев", а второй говорит, понимает, что не готов еще пока. Он говорит: "Я понимаю, что нужны люди, которые имеют опыт определенный - общественные, государственные, муниципальные работы, у меня его нет. У меня и образования нет". Ну прямо сказал. Молодой парень, симпатичный такой - "но я хочу". Вот ищите таких людей. Найдите их. Помогите им образование получить, опыт получить соответствующий", - сказал Путин на пленарном заседании XXII съезда партии "Единая Россия". При оглашении послания Федеральному Собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989223980.html
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
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россия, владимир путин, единая россия
Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин призвал ЕР искать людей для программы "Время героев"

Путин призвал ЕР искать для программы "Время героев" людей, желающих работать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал партию "Единая Россия" искать для программы "Время героев" людей, которые хотят работать, и призвал помочь получить им образование.
Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу Национальном центре "Россия".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев призвал ЕР включиться в расширение программы "Время героев"
Вчера, 16:07
"Вот я встречался недавно с ребятами, которые проходят восстановление после ранений тяжелых. Один хочет уже поучаствовать в программе "Время героев", а второй говорит, понимает, что не готов еще пока. Он говорит: "Я понимаю, что нужны люди, которые имеют опыт определенный - общественные, государственные, муниципальные работы, у меня его нет. У меня и образования нет". Ну прямо сказал. Молодой парень, симпатичный такой - "но я хочу". Вот ищите таких людей. Найдите их. Помогите им образование получить, опыт получить соответствующий", - сказал Путин на пленарном заседании XXII съезда партии "Единая Россия".
При оглашении послания Федеральному Собранию в феврале президент России Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Путин на съезде Единой России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее
Вчера, 14:59
 
РоссияВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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