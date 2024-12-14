https://ria.ru/20241214/putin-1989225392.html

Путин заявил о повышенных требованиях к членам "Единой России"

Путин заявил о повышенных требованиях к членам "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024

Путин заявил о повышенных требованиях к членам "Единой России"

Статус "Единой России" предъявляет повышенные требования к ее членам, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:15

2024-12-14T16:15

2024-12-14T16:15

политика

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Статус "Единой России" предъявляет повышенные требования к ее членам, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXll съезд партии "Единая Россия". В ходе съезда Путин лично выступил с обращением. "Статус "Единой России" предъявляет повышенные требования к ее членам", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20241214/putin-1989208784.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Путин: "Статус партии предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям" Путин: "Статус партии предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям" 2024-12-14T16:15 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, единая россия