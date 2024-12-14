https://ria.ru/20241214/putin-1989225392.html
Путин заявил о повышенных требованиях к членам "Единой России"
Путин заявил о повышенных требованиях к членам "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин заявил о повышенных требованиях к членам "Единой России"
Статус "Единой России" предъявляет повышенные требования к ее членам, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:15
2024-12-14T16:15
2024-12-14T16:15
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Статус "Единой России" предъявляет повышенные требования к ее членам, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXll съезд партии "Единая Россия". В ходе съезда Путин лично выступил с обращением. "Статус "Единой России" предъявляет повышенные требования к ее членам", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20241214/putin-1989208784.html
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Путин: "Статус партии предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям"
Путин: "Статус партии предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям"
2024-12-14T16:15
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PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин заявил о повышенных требованиях к членам "Единой России"
Путин: статус ЕР предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям