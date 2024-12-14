https://ria.ru/20241214/putin-1989224411.html
Путин рассказал о помощи подшефным территориям
Путин рассказал о помощи подшефным территориям - РИА Новости, 14.12.2024
Путин рассказал о помощи подшефным территориям
Все регионы и муниципалитеты России помогают подшефным территориям, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:11
2024-12-14T16:11
2024-12-14T16:11
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
единая россия
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Все регионы и муниципалитеты России помогают подшефным территориям, сообщил президент России Владимир Путин. "Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов федерации", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989216443.html
россия
луганская народная республика
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Путин рассказал о помощи подшефным территориям
Путин: все регионы и муниципалитеты в России помогают подшефным территориям