Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о помощи подшефным территориям - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/putin-1989224411.html
Путин рассказал о помощи подшефным территориям
Путин рассказал о помощи подшефным территориям - РИА Новости, 14.12.2024
Путин рассказал о помощи подшефным территориям
Все регионы и муниципалитеты России помогают подшефным территориям, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:11
2024-12-14T16:11
россия
луганская народная республика
херсонская область
владимир путин
единая россия
донецкая народная республика
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989223248_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_08db70e747eab9afa7b3724802e22459.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Все регионы и муниципалитеты России помогают подшефным территориям, сообщил президент России Владимир Путин. "Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов федерации", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/medvedev-1989216443.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989223248_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_4d91c7ab1f28903c3d49992ef453e618.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, единая россия, донецкая народная республика, запорожская область
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Единая Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
Путин рассказал о помощи подшефным территориям

Путин: все регионы и муниципалитеты в России помогают подшефным территориям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Все регионы и муниципалитеты России помогают подшефным территориям, сообщил президент России Владимир Путин.
"Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов федерации", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Национальном центре "Россия".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев назвал ориентиры в развитии России
Вчера, 15:35
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинЕдиная РоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала