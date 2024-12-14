https://ria.ru/20241214/putin-1989224411.html

Путин рассказал о помощи подшефным территориям

Путин рассказал о помощи подшефным территориям - РИА Новости, 14.12.2024

Путин рассказал о помощи подшефным территориям

Все регионы и муниципалитеты России помогают подшефным территориям, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:11

2024-12-14T16:11

2024-12-14T16:11

россия

луганская народная республика

херсонская область

владимир путин

единая россия

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Все регионы и муниципалитеты России помогают подшефным территориям, сообщил президент России Владимир Путин. "Сегодня все регионы и муниципалитеты страны оказывают всестороннюю помощь подшефным городам и районам в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, жителям Курской области и других прифронтовых, приграничных субъектов федерации", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия", проходящем в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989216443.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

донецкая народная республика

запорожская область

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2024

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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, единая россия, донецкая народная республика, запорожская область