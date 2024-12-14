https://ria.ru/20241214/putin-1989223780.html
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели - РИА Новости, 14.12.2024
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели
Повышение требований к качеству результативности всех уровней власти - это запрос общества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:07
2024-12-14T16:07
2024-12-14T16:07
политика
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Повышение требований к качеству результативности всех уровней власти - это запрос общества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". Съезд проходит в национальном центре "Россия". "Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок. Да и страна в этом нуждается", - сказал Путин. Он назвал неслучайным то, что и на выборах разного рода по всей стране получили поддержку избирателей уже больше 300 ветеранов СВО. По словам президента, таким кандидатам люди доверяют, рассчитывают на их принципиальность, честность и профессионализм. "Абсолютное большинство таких кандидатов выдвинула именно "Единая Россия", поступила, безусловно, правильно, ответственно. Отвечая прежде всего на запрос общества, а смысл этого запроса в повышении требований к качеству и результативности работы всех уровней власти", - отметил президент.
https://ria.ru/20240909/er-1971495882.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2024-12-14T16:07
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели
Путин назвал повышение качества работы всех уровней власти запросом общества