https://ria.ru/20241214/putin-1989223780.html

Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели

Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели - РИА Новости, 14.12.2024

Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели

Повышение требований к качеству результативности всех уровней власти - это запрос общества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:07

2024-12-14T16:07

2024-12-14T16:07

политика

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Повышение требований к качеству результативности всех уровней власти - это запрос общества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". Съезд проходит в национальном центре "Россия". "Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок. Да и страна в этом нуждается", - сказал Путин. Он назвал неслучайным то, что и на выборах разного рода по всей стране получили поддержку избирателей уже больше 300 ветеранов СВО. По словам президента, таким кандидатам люди доверяют, рассчитывают на их принципиальность, честность и профессионализм. "Абсолютное большинство таких кандидатов выдвинула именно "Единая Россия", поступила, безусловно, правильно, ответственно. Отвечая прежде всего на запрос общества, а смысл этого запроса в повышении требований к качеству и результативности работы всех уровней власти", - отметил президент.

https://ria.ru/20240909/er-1971495882.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Аплодисменты делегатов съезда ЕР на слова президента о поддержке бойцов СВО Делегаты съезда ЕР аплодисментами встретили слова президента о поддержке бойцов СВО. 2024-12-14T16:07 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин, единая россия