Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/putin-1989223780.html
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели - РИА Новости, 14.12.2024
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели
Повышение требований к качеству результативности всех уровней власти - это запрос общества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:07
2024-12-14T16:07
политика
россия
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989210727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403197fe282411da86c6458ab27a2165.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Повышение требований к качеству результативности всех уровней власти - это запрос общества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". Съезд проходит в национальном центре "Россия". "Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок. Да и страна в этом нуждается", - сказал Путин. Он назвал неслучайным то, что и на выборах разного рода по всей стране получили поддержку избирателей уже больше 300 ветеранов СВО. По словам президента, таким кандидатам люди доверяют, рассчитывают на их принципиальность, честность и профессионализм. "Абсолютное большинство таких кандидатов выдвинула именно "Единая Россия", поступила, безусловно, правильно, ответственно. Отвечая прежде всего на запрос общества, а смысл этого запроса в повышении требований к качеству и результативности работы всех уровней власти", - отметил президент.
https://ria.ru/20240909/er-1971495882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Аплодисменты делегатов съезда ЕР на слова президента о поддержке бойцов СВО
Делегаты съезда ЕР аплодисментами встретили слова президента о поддержке бойцов СВО.
2024-12-14T16:07
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989210727_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5aed4931f494cdcae6508b2f31cd1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин рассказал, каким кандидатам доверяют избиратели

Путин назвал повышение качества работы всех уровней власти запросом общества

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Повышение требований к качеству результативности всех уровней власти - это запрос общества, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".
Съезд проходит в национальном центре "Россия".
«
"Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок. Да и страна в этом нуждается", - сказал Путин.
Он назвал неслучайным то, что и на выборах разного рода по всей стране получили поддержку избирателей уже больше 300 ветеранов СВО. По словам президента, таким кандидатам люди доверяют, рассчитывают на их принципиальность, честность и профессионализм.
"Абсолютное большинство таких кандидатов выдвинула именно "Единая Россия", поступила, безусловно, правильно, ответственно. Отвечая прежде всего на запрос общества, а смысл этого запроса в повышении требований к качеству и результативности работы всех уровней власти", - отметил президент.
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
ЕР продолжит сопровождать ветеранов СВО, победивших на выборах
9 сентября, 00:32
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала