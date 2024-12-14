https://ria.ru/20241214/putin-1989219692.html

Путин попросил неформально привлекать бойцов СВО к программе "Время героев"

Путин попросил неформально привлекать бойцов СВО к программе "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024

Путин попросил неформально привлекать бойцов СВО к программе "Время героев"

Президент России Владимир Путин попросил "Единую Россию" подходить неформально к привлечению бойцов СВО к участию в кадровой программе "Время героев". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:48

2024-12-14T15:48

2024-12-14T16:17

общество

россия

москва

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил "Единую Россию" подходить неформально к привлечению бойцов СВО к участию в кадровой программе "Время героев". Съезд "Единой России" проходит в субботу, 14 декабря, на площадке Национального центра "Россия" в Москве. "Я очень рассчитываю на вас, что это будет неформально. Нужно работать, искать людей, помогать им организовать свою подготовку", - сказал Путин, обращаясь к членам ЕР с просьбой о привлечении бойцов СВО к участию в кадровой программе "Время героев".

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общество, россия, москва, владимир путин, единая россия