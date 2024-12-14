https://ria.ru/20241214/putin-1989219545.html

Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин

Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин

Противостояние с противниками России затрагивает сейчас не только борьбу на фронте, но и все сферы жизни общества, в том числе культуру, образование и... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:48

2024-12-14T15:48

2024-12-14T15:48

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Противостояние с противниками России затрагивает сейчас не только борьбу на фронте, но и все сферы жизни общества, в том числе культуру, образование и экономику, заявил президент России Владимир Путин Ранее в субботу президент отметил, что противники России во все времена пробовали расшатать единство страны и сейчас идут по тому же пути, при этом Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны, готова дать отпор "по всему фронту". "Он (фронт – ред.) проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни – культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20240620/putin-1954364208.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, единая россия