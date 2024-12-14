Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин
Путин: противостояние с противниками затрагивает в настоящее время все сферы
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Противостояние с противниками России затрагивает сейчас не только борьбу на фронте, но и все сферы жизни общества, в том числе культуру, образование и экономику, заявил президент России Владимир Путин
Ранее в субботу президент отметил, что противники России во все времена пробовали расшатать единство страны и сейчас идут по тому же пути, при этом Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны, готова дать отпор "по всему фронту".
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"Он (фронт – ред.) проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни – культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
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20 июня, 19:28