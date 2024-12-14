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Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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15:48 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/putin-1989219545.html
Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин
Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин
Противостояние с противниками России затрагивает сейчас не только борьбу на фронте, но и все сферы жизни общества, в том числе культуру, образование и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:48
2024-12-14T15:48
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Противостояние с противниками России затрагивает сейчас не только борьбу на фронте, но и все сферы жизни общества, в том числе культуру, образование и экономику, заявил президент России Владимир Путин Ранее в субботу президент отметил, что противники России во все времена пробовали расшатать единство страны и сейчас идут по тому же пути, при этом Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны, готова дать отпор "по всему фронту". "Он (фронт – ред.) проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни – культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
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россия, владимир путин, единая россия
Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Противостояние с противниками затрагивает все сферы жизни, заявил Путин

Путин: противостояние с противниками затрагивает в настоящее время все сферы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Противостояние с противниками России затрагивает сейчас не только борьбу на фронте, но и все сферы жизни общества, в том числе культуру, образование и экономику, заявил президент России Владимир Путин
Ранее в субботу президент отметил, что противники России во все времена пробовали расшатать единство страны и сейчас идут по тому же пути, при этом Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны, готова дать отпор "по всему фронту".
«
"Он (фронт – ред.) проходит не только по линии боевого соприкосновения. Действительно, глобальное, решающее противостояние затрагивает все стороны нашей жизни – культуру, образование, мировоззрение, экономику и технологическую сферу", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
России незачем бояться, заявил Путин
20 июня, 19:28
 
РоссияВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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