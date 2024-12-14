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Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии" - РИА Новости, 14.12.2024
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15:44 14.12.2024 (обновлено: 16:29 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989218568.html
Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии"
Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии"
Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, которые поступают к "прямой линии". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:44
2024-12-14T16:29
общество
россия
москва
владимир путин
единая россия
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, которые поступают к "прямой линии". &quot;Я познакомился с вопросами, которые поступают&quot;, — сказал он на съезде &quot;Единой России&quot;.При этом глава государства отметил, что в стране многое сделано, но проблем еще "вагон и маленькая тележка". Он указал, что у властей нет никакого морального права "почивать на лаврах", подчеркнув, что необходимо работать на опережение.В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, соцсети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
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общество, россия, москва, владимир путин, единая россия, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Единая Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии"

Путин сообщил, что ознакомился с вопросами от граждан на прямую линию

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, которые поступают к "прямой линии".
«

"Я познакомился с вопросами, которые поступают", — сказал он на съезде "Единой России".

При этом глава государства отметил, что в стране многое сделано, но проблем еще "вагон и маленькая тележка". Он указал, что у властей нет никакого морального права "почивать на лаврах", подчеркнув, что необходимо работать на опережение.
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир в полдень.
Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, соцсети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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ОбществоРоссияМоскваВладимир ПутинЕдиная РоссияПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
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