https://ria.ru/20241214/putin-1989218568.html
Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии"
Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии"
Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, которые поступают к "прямой линии". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:44
2024-12-14T15:44
2024-12-14T16:29
общество
россия
москва
владимир путин
единая россия
прямая линия с владимиром путиным
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, которые поступают к "прямой линии". "Я познакомился с вопросами, которые поступают", — сказал он на съезде "Единой России".При этом глава государства отметил, что в стране многое сделано, но проблем еще "вагон и маленькая тележка". Он указал, что у властей нет никакого морального права "почивать на лаврах", подчеркнув, что необходимо работать на опережение.В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, соцсети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.
https://ria.ru/20241214/putin-1989199099.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: сделано многое, но проблем еще вагон и маленькая тележка
Путин
2024-12-14T15:44
true
PT2M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, владимир путин, единая россия, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Москва, Владимир Путин, Единая Россия, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии"
Путин сообщил, что ознакомился с вопросами от граждан на прямую линию
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, которые поступают к "прямой линии".
«
"Я познакомился с вопросами, которые поступают", — сказал он на съезде "Единой России".
При этом глава государства отметил, что в стране многое сделано, но проблем еще "вагон и маленькая тележка". Он указал, что у властей нет никакого морального права "почивать на лаврах", подчеркнув, что необходимо работать на опережение.
В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — "Итоги года с Владимиром Путиным
" выйдут в эфир в полдень.
Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, соцсети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.