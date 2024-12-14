https://ria.ru/20241214/putin-1989218568.html

Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии"

Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии" - РИА Новости, 14.12.2024

Путин ознакомился с вопросами к "прямой линии"

Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, которые поступают к "прямой линии". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:44

2024-12-14T15:44

2024-12-14T16:29

общество

россия

москва

владимир путин

единая россия

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с вопросами, которые поступают к "прямой линии". "Я познакомился с вопросами, которые поступают", — сказал он на съезде "Единой России".При этом глава государства отметил, что в стране многое сделано, но проблем еще "вагон и маленькая тележка". Он указал, что у властей нет никакого морального права "почивать на лаврах", подчеркнув, что необходимо работать на опережение.В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдут в эфир в полдень. Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через смс, соцсети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря.

https://ria.ru/20241214/putin-1989199099.html

россия

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: сделано многое, но проблем еще вагон и маленькая тележка Путин 2024-12-14T15:44 true PT2M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, владимир путин, единая россия, прямая линия с владимиром путиным