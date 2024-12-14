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Путин: нужны серьезные изменения в "Народную программу" ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
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15:42 14.12.2024 (обновлено: 16:17 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989218234.html
Путин: нужны серьезные изменения в "Народную программу" ЕР
Путин: нужны серьезные изменения в "Народную программу" ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Путин: нужны серьезные изменения в "Народную программу" ЕР
Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда "Единой России" заявил, что нужны серьезные изменения в "Народную программу" партии с конкретными новыми... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:42
2024-12-14T16:17
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда "Единой России" заявил, что нужны серьезные изменения в "Народную программу" партии с конкретными новыми обязательствами, надо утвердить "дорожную карту" масштабных планов на ближайшие шесть лет. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". "Предстоит внести серьезные изменения, содержательные изменения в программу партии, "Народную программу". Дополнить ее новыми конкретными обязательствами, которые принимает на себя "Единая Россия". По сути утвердить свою "дорожную карту" практического воплощения всех наших масштабных планов на ближайшие шесть лет. Это как минимум, а горизонт планирования должен быть, конечно, гораздо шире", — сказал президент.
https://ria.ru/20241214/er-1989215255.html
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россия, владимир путин, единая россия
Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин: нужны серьезные изменения в "Народную программу" ЕР

Путин: важно утвердить "дорожную карту" масштабных планов на ближайшие шесть лет

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе съезда "Единой России" заявил, что нужны серьезные изменения в "Народную программу" партии с конкретными новыми обязательствами, надо утвердить "дорожную карту" масштабных планов на ближайшие шесть лет.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
"Предстоит внести серьезные изменения, содержательные изменения в программу партии, "Народную программу". Дополнить ее новыми конкретными обязательствами, которые принимает на себя "Единая Россия". По сути утвердить свою "дорожную карту" практического воплощения всех наших масштабных планов на ближайшие шесть лет. Это как минимум, а горизонт планирования должен быть, конечно, гораздо шире", — сказал президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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