https://ria.ru/20241214/putin-1989217546.html
Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности
Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности - РИА Новости, 14.12.2024
Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности
Партия "Единая Россия" никогда не искала "дешевой популярности", внимательно относилась к своим словам и решениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:40
2024-12-14T15:40
2024-12-14T15:40
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" никогда не искала "дешевой популярности", внимательно относилась к своим словам и решениям, заявил президент России Владимир Путин. "Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отмечали "Единую Россию", партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к своим решениям", сказал глава государства на съезде "Единой России" в Национальном центре "Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности
Путин заявил, что ЕР всегда внимательно относилась к своим словам и решениям