https://ria.ru/20241214/putin-1989217546.html

Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности

Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности - РИА Новости, 14.12.2024

Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности

Партия "Единая Россия" никогда не искала "дешевой популярности", внимательно относилась к своим словам и решениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:40

2024-12-14T15:40

2024-12-14T15:40

россия

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" никогда не искала "дешевой популярности", внимательно относилась к своим словам и решениям, заявил президент России Владимир Путин. "Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отмечали "Единую Россию", партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к своим решениям", сказал глава государства на съезде "Единой России" в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/putin-1989211115.html

россия

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, единая россия, политика