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Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности - РИА Новости, 14.12.2024
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15:40 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/putin-1989217546.html
Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности
Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности - РИА Новости, 14.12.2024
Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности
Партия "Единая Россия" никогда не искала "дешевой популярности", внимательно относилась к своим словам и решениям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:40
2024-12-14T15:40
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" никогда не искала "дешевой популярности", внимательно относилась к своим словам и решениям, заявил президент России Владимир Путин. "Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отмечали "Единую Россию", партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к своим решениям", сказал глава государства на съезде "Единой России" в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/putin-1989211115.html
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россия, владимир путин, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
Путин заявил, что "Единая Россия" никогда не искала дешевой популярности

Путин заявил, что ЕР всегда внимательно относилась к своим словам и решениям

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" никогда не искала "дешевой популярности", внимательно относилась к своим словам и решениям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Именно патриотическая основа, можно сказать, идеология и ответственность всегда отмечали "Единую Россию", партию, которая с момента своего создания не дрейфовала из стороны в сторону вправо или влево, не искала дешевой популярности, а строго, взвешенно и аккуратно относилась и к словам, и к своим решениям", сказал глава государства на съезде "Единой России" в Национальном центре "Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин
Вчера, 15:14
 
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