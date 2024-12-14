https://ria.ru/20241214/putin-1989216758.html

Путин назвал прямой и честный разговор с людьми залогом доверия граждан

Путин назвал прямой и честный разговор с людьми залогом доверия граждан - РИА Новости, 14.12.2024

Путин назвал прямой и честный разговор с людьми залогом доверия граждан

Прямой и честный разговор с людьми необходим как государству, так и "Единой России", он - залог доверия со стороны россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:37

2024-12-14T15:37

2024-12-14T16:18

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прямой и честный разговор с людьми необходим как государству, так и "Единой России", он - залог доверия со стороны россиян, сообщил президент РФ Владимир Путин. Пленарное заседание XXII съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве. "Никакая обобщенная статистика не заменит личного контакта, прямого, честного разговора с людьми. Он необходим и государству, и самой партии, является основой и залогом доверия со стороны десятков миллионов россиян", - сказал Путин на пленарном заседании XXII съезда "Единой России".

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политика, россия, москва, владимир путин, единая россия