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Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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15:33 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/putin-1989215093.html
Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин
Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин
Противники России во все времена пробовали расшатать единство страны, и сейчас идут по тому же пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:33
2024-12-14T15:33
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Противники России во все времена пробовали расшатать единство страны, и сейчас идут по тому же пути, заявил президент РФ Владимир Путин."Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство, и сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту", - сказал Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".В субботу в Национальном центре " Россия " проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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россия, владимир путин, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин

Путин противники России сейчас, как и всегда, пытаются расшатать единство страны

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Противники России во все времена пробовали расшатать единство страны, и сейчас идут по тому же пути, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство, и сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту", - сказал Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".
В субботу в Национальном центре " Россия " проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
LIVE: Путин на пленарном заседании съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Съезд "Единой России" с участием Владимира Путина. Трансляция
Вчера, 14:48
 
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