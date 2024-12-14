https://ria.ru/20241214/putin-1989215093.html
Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин
Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин
Противники России во все времена пробовали расшатать единство страны, и сейчас идут по тому же пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:33
2024-12-14T15:33
2024-12-14T15:33
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Противники России во все времена пробовали расшатать единство страны, и сейчас идут по тому же пути, заявил президент РФ Владимир Путин."Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство, и сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту", - сказал Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".В субботу в Национальном центре " Россия " проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин
Путин противники России сейчас, как и всегда, пытаются расшатать единство страны