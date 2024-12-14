https://ria.ru/20241214/putin-1989215093.html

Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин

Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

Противники России всегда пытались расшатать единство страны, заявил Путин

Противники России во все времена пробовали расшатать единство страны, и сейчас идут по тому же пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:33

2024-12-14T15:33

2024-12-14T15:33

россия

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Противники России во все времена пробовали расшатать единство страны, и сейчас идут по тому же пути, заявил президент РФ Владимир Путин."Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство, и сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту", - сказал Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".В субботу в Национальном центре " Россия " проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.

https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, единая россия, политика