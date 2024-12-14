https://ria.ru/20241214/putin-1989214426.html

Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям

Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям - РИА Новости, 14.12.2024

Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям

Партия "Единая Россия" не должна "отфутболивать" людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами, пожеланиями и просьбами на уровне первичных... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:27

2024-12-14T15:27

2024-12-14T15:37

единая россия

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" не должна "отфутболивать" людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами, пожеланиями и просьбами на уровне первичных отделений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе съезда "Единой России".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Я прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми - это зона их ответственности, она позволяет видеть реальную динамику преобразования в разрезе отдельного города, поселка и не отфутболивать, извините, куда подальше, не отправлять по бюрократическим инстанциям людей. Просьбы, проблемы, пожелания людей самим нужно заниматься этим", - сказал президент.

https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

единая россия, владимир путин, политика, россия