https://ria.ru/20241214/putin-1989214426.html
Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям
Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям - РИА Новости, 14.12.2024
Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям
Партия "Единая Россия" не должна "отфутболивать" людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами, пожеланиями и просьбами на уровне первичных... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:27
2024-12-14T15:27
2024-12-14T15:37
единая россия
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" не должна "отфутболивать" людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами, пожеланиями и просьбами на уровне первичных отделений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе съезда "Единой России".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Я прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми - это зона их ответственности, она позволяет видеть реальную динамику преобразования в разрезе отдельного города, поселка и не отфутболивать, извините, куда подальше, не отправлять по бюрократическим инстанциям людей. Просьбы, проблемы, пожелания людей самим нужно заниматься этим", - сказал президент.
https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, владимир путин, политика, россия
Единая Россия, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям
Путин призвал ЕР заниматься проблемами людей на уровне первичных отделений