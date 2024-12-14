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Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям - РИА Новости, 14.12.2024
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15:27 14.12.2024 (обновлено: 15:37 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989214426.html
Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям
Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям - РИА Новости, 14.12.2024
Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям
Партия "Единая Россия" не должна "отфутболивать" людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами, пожеланиями и просьбами на уровне первичных... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:27
2024-12-14T15:37
единая россия
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" не должна "отфутболивать" людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами, пожеланиями и просьбами на уровне первичных отделений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе съезда "Единой России".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Я прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми - это зона их ответственности, она позволяет видеть реальную динамику преобразования в разрезе отдельного города, поселка и не отфутболивать, извините, куда подальше, не отправлять по бюрократическим инстанциям людей. Просьбы, проблемы, пожелания людей самим нужно заниматься этим", - сказал президент.
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единая россия, владимир путин, политика, россия
Единая Россия, Владимир Путин, Политика, Россия
Путин призвал ЕР не отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям

Путин призвал ЕР заниматься проблемами людей на уровне первичных отделений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" не должна "отфутболивать" людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами, пожеланиями и просьбами на уровне первичных отделений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе съезда "Единой России".
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
«
"Я прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная, налаженная обратная связь с людьми - это зона их ответственности, она позволяет видеть реальную динамику преобразования в разрезе отдельного города, поселка и не отфутболивать, извините, куда подальше, не отправлять по бюрократическим инстанциям людей. Просьбы, проблемы, пожелания людей самим нужно заниматься этим", - сказал президент.
LIVE: Путин на пленарном заседании съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Съезд "Единой России" с участием Владимира Путина. Трансляция
Вчера, 14:48
 
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