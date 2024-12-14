https://ria.ru/20241214/putin-1989214152.html

Путин надеется, что ЕР приступит к реализации новых нацпроектов в 2025 году

Путин надеется, что ЕР приступит к реализации новых нацпроектов в 2025 году - РИА Новости, 14.12.2024

Путин надеется, что ЕР приступит к реализации новых нацпроектов в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что партия "Единая Россия" приступит к работе по реализации новых национальных проектов с первых дней нового 2025... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:26

2024-12-14T15:26

2024-12-14T16:18

политика

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что партия "Единая Россия" приступит к работе по реализации новых национальных проектов с первых дней нового 2025 года. В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов. "Россия уверена в себе, она чувствует в себе правоту и свою силу - и потому все задачи, поставленные перед нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены. Рассчитываю на ваше безусловное лидерство в реализации новых национальных проектов. Мы подробно их обсуждали совсем недавно, 5 декабря, на Совете по стратегическому развитию. Уверен, что вы, ваши коллеги, партийные организации в регионах - вся партия "Единая Россия" приступите к этой напряженной работе с первых дней наступающего года", - сказал Путин на пленарном заседании.

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

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политика, россия, владимир путин, единая россия