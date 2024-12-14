https://ria.ru/20241214/putin-1989213723.html

Путин попросил обратить внимание на кадровую программу "Время героев"

Путин попросил обратить внимание на кадровую программу "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024

Путин попросил обратить внимание на кадровую программу "Время героев"

Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" попросил ее представителей обратить... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:24

2024-12-14T15:24

2024-12-14T15:24

россия

владимир путин

единая россия

спецоперация

программа "время героев"

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" попросил ее представителей обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников СВО "Время героев". "Прошу обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников специальной военной операции "Время героев", - сказал президент.

https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, единая россия, спецоперация, программа "время героев"