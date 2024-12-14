https://ria.ru/20241214/putin-1989213723.html
Путин попросил обратить внимание на кадровую программу "Время героев"
Путин попросил обратить внимание на кадровую программу "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин попросил обратить внимание на кадровую программу "Время героев"
Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" попросил ее представителей обратить... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:24
2024-12-14T15:24
2024-12-14T15:24
россия
владимир путин
единая россия
спецоперация
программа "время героев"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия" попросил ее представителей обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников СВО "Время героев". "Прошу обратить дополнительное внимание на кадровую программу для участников специальной военной операции "Время героев", - сказал президент.
https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html
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Путин: особое внимание прошу обратить на кадровую программу "Время героев"
Путин
2024-12-14T15:24
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PT1M50S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, единая россия, спецоперация, программа "время героев"
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Спецоперация, Программа "Время героев"
Путин попросил обратить внимание на кадровую программу "Время героев"
Путин попросил ЕР обратить внимание на кадровую программу для участников СВО