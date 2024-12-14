https://ria.ru/20241214/putin-1989212863.html
Путин заявил, что все задачи, стоящие перед Россией, будут решены
Путин заявил, что все задачи, стоящие перед Россией, будут решены - РИА Новости, 14.12.2024
Путин заявил, что все задачи, стоящие перед Россией, будут решены
Все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу, стоящие перед Россией, будут решены, сказал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:21
2024-12-14T15:21
2024-12-14T15:48
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективу, стоящие перед Россией, будут решены, сказал президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Все задачи, поставленные нами на ближайшую и долгосрочную перспективу, будут обязательно решены", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
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россия, владимир путин, единая россия
Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин заявил, что все задачи, стоящие перед Россией, будут решены
Путин: все задачи на ближайшую перспективу, стоящие перед Россией, будут решены