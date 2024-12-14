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Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
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15:19 14.12.2024 (обновлено: 15:36 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989212316.html
Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России"
Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России"
Россияне ждут, что партия "Единая Россия" полностью выполнит все свои обещания и планы, в том числе народную программу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:19
2024-12-14T15:36
единая россия
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне ждут, что партия "Единая Россия" полностью выполнит все свои обещания и планы, в том числе народную программу, заявил президент России Владимир Путин."Люди ждут, что и новые обязательства, и, подчеркну, все данные прежде обещания, планы, народная программа, с которой "Единая Россия" шла на парламентские выборы в 2021 году, будут полностью выполнены, а некоторые из них даже в большем объеме", - сказал Путин на съезде ЕР, который проходит в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/er-1989215255.html
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единая россия, политика, россия, владимир путин
Единая Россия, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России"

Путин: россияне ждут, что "Единая Россия" полностью выполнит все свои обещания

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне ждут, что партия "Единая Россия" полностью выполнит все свои обещания и планы, в том числе народную программу, заявил президент России Владимир Путин.
"Люди ждут, что и новые обязательства, и, подчеркну, все данные прежде обещания, планы, народная программа, с которой "Единая Россия" шла на парламентские выборы в 2021 году, будут полностью выполнены, а некоторые из них даже в большем объеме", - сказал Путин на съезде ЕР, который проходит в Национальном центре "Россия".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
На ЕР ложится особая ответственность, заявил Путин
Вчера, 15:32
 
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