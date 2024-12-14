https://ria.ru/20241214/putin-1989212316.html
Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России"
Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России"
Россияне ждут, что партия "Единая Россия" полностью выполнит все свои обещания и планы, в том числе народную программу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:19
2024-12-14T15:19
2024-12-14T15:36
единая россия
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россияне ждут, что партия "Единая Россия" полностью выполнит все свои обещания и планы, в том числе народную программу, заявил президент России Владимир Путин."Люди ждут, что и новые обязательства, и, подчеркну, все данные прежде обещания, планы, народная программа, с которой "Единая Россия" шла на парламентские выборы в 2021 году, будут полностью выполнены, а некоторые из них даже в большем объеме", - сказал Путин на съезде ЕР, который проходит в Национальном центре "Россия".
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единая россия, политика, россия, владимир путин
Единая Россия, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, чего россияне ждут от "Единой России"
Путин: россияне ждут, что "Единая Россия" полностью выполнит все свои обещания