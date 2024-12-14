https://ria.ru/20241214/putin-1989212052.html

Путин призвал ЕР выстраивать работу в диалоге с людьми

Путин призвал ЕР выстраивать работу в диалоге с людьми - РИА Новости, 14.12.2024

Путин призвал ЕР выстраивать работу в диалоге с людьми

Партия "Единая Россия" обязана выстраивать всю свою работу в диалоге с людьми, опираясь на сторонников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:17

2024-12-14T15:17

2024-12-14T16:07

политика

единая россия

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" обязана выстраивать всю свою работу в диалоге с людьми, опираясь на сторонников, заявил президент РФ Владимир Путин.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Единая Россия" не просто может, умеет, но и обязана выстраивать всю свою деятельность именно в диалоге с людьми, опираться на всех наших сторонников, "Молодую гвардию", тесно работать с партнерами из Народного фронта, с фондами "Всё для победы" и "Защитники Отечества", социальными НКО и волонтерским движением, со всеми общественными институтами, которые обретают сегодня новое качество", - сказал Путин в ходе XXII съезда партии "Единая Россия".

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Путин: "Статус партии предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям" Путин: "Статус партии предъявляет повышенные требования ко всем ее представителям" 2024-12-14T15:17 true PT0M15S

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Варвара Скокшина

политика, единая россия, владимир путин, россия