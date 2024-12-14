https://ria.ru/20241214/putin-1989211405.html
Путин призвал власти сверять свои действия с мнением людей
Путин призвал власти сверять свои действия с мнением людей - РИА Новости, 14.12.2024
Путин призвал власти сверять свои действия с мнением людей
Российские власти должны сверять каждый шаг с мнением людей, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде партии "Единая Россия". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:14
2024-12-14T15:14
2024-12-14T15:29
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российские власти должны сверять каждый шаг с мнением людей, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на съезде партии "Единая Россия".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."Именно человек, благополучие и достаток российских семей в центре наших планов. Это значит, что буквально каждый шаг сверять с мнением людей, с тем, что они думают о принимаемых законах и управленческих решениях, как оценивают эффективность уже введенных и новых социальных мер поддержки, скорость, качество работ буквально по каждому объекту - будь то детский сад или вузовский кампус, спортплощадка во дворе или автомагистраль, многоквартирный дом или памятник культуры", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241214/putin-1989214426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал власти сверять свои действия с мнением людей
Путин призвал власти сверять каждый шаг с мнением людей