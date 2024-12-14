https://ria.ru/20241214/putin-1989211318.html

Путин заявил о необходимости ставить новые масштабные задачи

Путин заявил о необходимости ставить новые масштабные задачи - РИА Новости, 14.12.2024

Путин заявил о необходимости ставить новые масштабные задачи

России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:14

2024-12-14T15:14

2024-12-14T15:36

россия

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры, сказал президент РФ Владимир Путин.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."В данном случае, не откладывая, нужно ставить новые масштабные задачи и ориентиры. Приведу конкретный пример. Напомню, что к 2026 году должен быть проведен капитальный ремонт школьных зданий - более 7,3 тысячи объектов. Но уже сейчас мы планируем, что эта программа будет продлена и значительно расширена, а именно к 2031 году капитальный ремонт должен быть завершен во всех школах, где он необходим", - сказал Путин на пленарном заседании.

https://ria.ru/20241214/medvedev-1989216443.html

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россия, владимир путин, единая россия