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Путин заявил о необходимости ставить новые масштабные задачи - РИА Новости, 14.12.2024
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15:14 14.12.2024 (обновлено: 15:36 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989211318.html
Путин заявил о необходимости ставить новые масштабные задачи
Путин заявил о необходимости ставить новые масштабные задачи - РИА Новости, 14.12.2024
Путин заявил о необходимости ставить новые масштабные задачи
России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:14
2024-12-14T15:36
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры, сказал президент РФ Владимир Путин.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."В данном случае, не откладывая, нужно ставить новые масштабные задачи и ориентиры. Приведу конкретный пример. Напомню, что к 2026 году должен быть проведен капитальный ремонт школьных зданий - более 7,3 тысячи объектов. Но уже сейчас мы планируем, что эта программа будет продлена и значительно расширена, а именно к 2031 году капитальный ремонт должен быть завершен во всех школах, где он необходим", - сказал Путин на пленарном заседании.
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россия, владимир путин, единая россия
Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин заявил о необходимости ставить новые масштабные задачи

Путин: России нужно ставить новые масштабные задачи и ориентиры

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. России нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры, сказал президент РФ Владимир Путин.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов.
"В данном случае, не откладывая, нужно ставить новые масштабные задачи и ориентиры. Приведу конкретный пример. Напомню, что к 2026 году должен быть проведен капитальный ремонт школьных зданий - более 7,3 тысячи объектов. Но уже сейчас мы планируем, что эта программа будет продлена и значительно расширена, а именно к 2031 году капитальный ремонт должен быть завершен во всех школах, где он необходим", - сказал Путин на пленарном заседании.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев назвал ориентиры в развитии России
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РоссияВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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