https://ria.ru/20241214/putin-1989211115.html

Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин

Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин

Шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:14

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2024-12-14T15:26

россия

владимир путин

единая россия

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных в полном смысле этого слова, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут", - сказал Путин.

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, единая россия, политика