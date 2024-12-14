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Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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15:14 14.12.2024 (обновлено: 15:26 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989211115.html
Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин
Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин
Шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:14
2024-12-14T15:26
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных в полном смысле этого слова, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин

Путин заявил, что шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
«
"Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных в полном смысле этого слова, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут", - сказал Путин.
LIVE: Путин на пленарном заседании съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Съезд "Единой России" с участием Владимира Путина. Трансляция
Вчера, 14:48
 
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