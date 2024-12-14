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Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин
Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин
Шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России". РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:14
2024-12-14T15:14
2024-12-14T15:26
россия
владимир путин
единая россия
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде "Единой России".В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Россия развивается, экономика растет. И это на фоне беспрецедентных в полном смысле этого слова, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут", - сказал Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, единая россия, политика
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Политика
Шантаж и попытки помешать России ничего не дадут, заявил Путин
Путин заявил, что шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут