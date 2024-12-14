https://ria.ru/20241214/putin-1989210298.html
Путин: Россия жестко пресечет попытки расшатать единство страны
Путин: Россия жестко пресечет попытки расшатать единство страны - РИА Новости, 14.12.2024
Путин: Россия жестко пресечет попытки расшатать единство страны
Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны и разыграть национальную или религиозную карту, она готова дать отпор "по всему фронту", заявил... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:13
2024-12-14T15:13
2024-12-14T19:23
россия
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны и разыграть национальную или религиозную карту, она готова дать отпор "по всему фронту", заявил президент РФ Владимир Путин.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Во все исторические времена наши противники пробовали расшатать это единство и сейчас опять идут по отработанному на других сценарию, стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту. Мы будем жёстко пресекать такие провокации, ответим на любые угрозы и вызовы, готовы дать отпор, что называется, по всему фронту. А он проходит не только по линии боевого соприкосновения", - сказал Путин во время своего выступления на съезде партии.
https://ria.ru/20241214/putin-1989213723.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны"
"Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны", - заявил Путин на заседании ЕР.
2024-12-14T15:13
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, единая россия
Россия, Владимир Путин, Единая Россия
Путин: Россия жестко пресечет попытки расшатать единство страны
Путин: Россия жестко пресечет попытки расшатать единство, готова дать отпор