https://ria.ru/20241214/putin-1989210182.html
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России", который проходит в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:12
2024-12-14T15:12
2024-12-14T15:23
россия
политика
владимир путин
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_0:57:3126:1815_1920x0_80_0_0_a21b67314d4caa625dc3023f9e5949b6.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия"."Программа развития России опирается на всенародную поддержку", - сказал он.
https://ria.ru/20241214/splochennost-1989212657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840765_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_81fa82705d693f25fa3dafaca770f8f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, владимир путин, единая россия
Россия, Политика, Владимир Путин, Единая Россия
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин
Путин: народная поддержка является опорой для программы развития РФ