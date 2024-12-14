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Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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15:12 14.12.2024 (обновлено: 15:23 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989210182.html
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России", который проходит в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:12
2024-12-14T15:23
россия
политика
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия"."Программа развития России опирается на всенародную поддержку", - сказал он.
https://ria.ru/20241214/splochennost-1989212657.html
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россия, политика, владимир путин, единая россия
Россия, Политика, Владимир Путин, Единая Россия
Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин

Путин: народная поддержка является опорой для программы развития РФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
"Программа развития России опирается на всенародную поддержку", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Путин заявил о солидарности и сплоченности Россиян
Вчера, 15:20
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
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