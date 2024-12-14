https://ria.ru/20241214/putin-1989210182.html

Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин

Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил Путин

Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России", который проходит в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:12

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2024-12-14T15:23

россия

политика

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Программа развития России опирается на всенародную поддержку, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия"."Программа развития России опирается на всенародную поддержку", - сказал он.

https://ria.ru/20241214/splochennost-1989212657.html

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россия, политика, владимир путин, единая россия