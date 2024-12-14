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Путин: желающих участвовать в программе "Время героев" уже десятки тысяч - РИА Новости, 14.12.2024
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15:09 14.12.2024 (обновлено: 15:27 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989209523.html
Путин: желающих участвовать в программе "Время героев" уже десятки тысяч
Путин: желающих участвовать в программе "Время героев" уже десятки тысяч - РИА Новости, 14.12.2024
Путин: желающих участвовать в программе "Время героев" уже десятки тысяч
В программе "Время героев" хотят принять участие уже десятки тысяч участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:09
2024-12-14T15:27
единая россия
владимир путин
программа "время героев"
политика
спецоперация
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В программе "Время героев" хотят принять участие уже десятки тысяч участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается программы "Время героев", то здесь мы сознательно ушли от лишних формальных ограничений. Заявку может подать каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции: и командир, и рядовой. Желающих, вы знаете об этом, десятки тысяч" , - сказал Путин на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html
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единая россия, владимир путин, программа "время героев", политика, спецоперация, россия
Единая Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Политика, Спецоперация, Россия
Путин: желающих участвовать в программе "Время героев" уже десятки тысяч

Путин: в программе "Время героев" хотят участвовать уже десятки тысяч бойцов СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В программе "Время героев" хотят принять участие уже десятки тысяч участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Что касается программы "Время героев", то здесь мы сознательно ушли от лишних формальных ограничений. Заявку может подать каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции: и командир, и рядовой. Желающих, вы знаете об этом, десятки тысяч" , - сказал Путин на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".
Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.
LIVE: Путин на пленарном заседании съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Съезд "Единой России" с участием Владимира Путина. Трансляция
Вчера, 14:48
 
Единая РоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"ПолитикаСпецоперацияРоссия
 
 
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