https://ria.ru/20241214/putin-1989209523.html

Путин: желающих участвовать в программе "Время героев" уже десятки тысяч

Путин: желающих участвовать в программе "Время героев" уже десятки тысяч - РИА Новости, 14.12.2024

Путин: желающих участвовать в программе "Время героев" уже десятки тысяч

В программе "Время героев" хотят принять участие уже десятки тысяч участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:09

2024-12-14T15:09

2024-12-14T15:27

единая россия

владимир путин

программа "время героев"

политика

спецоперация

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В программе "Время героев" хотят принять участие уже десятки тысяч участников специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается программы "Время героев", то здесь мы сознательно ушли от лишних формальных ограничений. Заявку может подать каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции: и командир, и рядовой. Желающих, вы знаете об этом, десятки тысяч" , - сказал Путин на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России".Пленарное заседание XXII Съезда "Единой России" проходит в субботу в Национальном центре "Россия" в Москве.

https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единая россия, владимир путин, программа "время героев", политика, спецоперация, россия