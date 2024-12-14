https://ria.ru/20241214/putin-1989208784.html

Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России

Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России - РИА Новости, 14.12.2024

Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России

Президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:05

2024-12-14T15:05

2024-12-14T15:51

россия

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Хочу сказать спасибо всем, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России и на фронте, и в тылу", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.

https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html

россия

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Наталья Макарова

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Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО 2024-12-14T15:05 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, единая россия, владимир путин, политика