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Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России - РИА Новости, 14.12.2024
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15:05 14.12.2024 (обновлено: 15:51 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989208784.html
Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России
Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России - РИА Новости, 14.12.2024
Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России
Президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:05
2024-12-14T15:51
россия
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Хочу сказать спасибо всем, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России и на фронте, и в тылу", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
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Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО
Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО
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россия, единая россия, владимир путин, политика
Россия, Единая Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России

Путин поблагодарил всех вносящих вклад в защиту интересов РФ на фронте и в тылу

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР.
«
"Хочу сказать спасибо всем, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России и на фронте, и в тылу", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
LIVE: Путин на пленарном заседании съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Съезд "Единой России" с участием Владимира Путина. Трансляция
Вчера, 14:48
 
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