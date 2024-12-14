https://ria.ru/20241214/putin-1989208784.html
Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России
Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России - РИА Новости, 14.12.2024
Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России
Президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:05
2024-12-14T15:05
2024-12-14T15:51
россия
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России и на фронте и в тылу.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия". На нем примут изменения в народную программу и устав партии, а также проведут ротацию высшего и генерального советов ЕР."Хочу сказать спасибо всем, кто вносит свой вклад в защиту национальных интересов России и на фронте, и в тылу", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
https://ria.ru/20241214/sezd-1989202623.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО
Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО
2024-12-14T15:05
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PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, единая россия, владимир путин, политика
Россия, Единая Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил всех, кто вносит вклад в защиту интересов России
Путин поблагодарил всех вносящих вклад в защиту интересов РФ на фронте и в тылу