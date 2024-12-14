https://ria.ru/20241214/putin-1989208668.html

Путин отметил высокий спрос на участников программы "Время героев"

Путин отметил высокий спрос на участников программы "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024

Путин отметил высокий спрос на участников программы "Время героев"

Президент России Владимир Путин отметил крайне высокий спрос на участников программы "Время героев" на гражданской службе. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:05

2024-12-14T15:05

2024-12-14T15:42

россия

владимир путин

единая россия

программа "время героев"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил крайне высокий спрос на участников программы "Время героев" на гражданской службе.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок (на гражданской службе – ред.), да и страна в этом нуждается", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20241214/svo-1989217846.html

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2024

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россия, владимир путин, единая россия, программа "время героев"