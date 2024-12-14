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Путин отметил высокий спрос на участников программы "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024
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15:05 14.12.2024 (обновлено: 15:42 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989208668.html
Путин отметил высокий спрос на участников программы "Время героев"
Путин отметил высокий спрос на участников программы "Время героев" - РИА Новости, 14.12.2024
Путин отметил высокий спрос на участников программы "Время героев"
Президент России Владимир Путин отметил крайне высокий спрос на участников программы "Время героев" на гражданской службе. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:05
2024-12-14T15:42
россия
владимир путин
единая россия
программа "время героев"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил крайне высокий спрос на участников программы "Время героев" на гражданской службе.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок (на гражданской службе – ред.), да и страна в этом нуждается", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
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россия, владимир путин, единая россия, программа "время героев"
Россия, Владимир Путин, Единая Россия, Программа "Время героев"
Путин отметил высокий спрос на участников программы "Время героев"

Путин: спрос на участников программы "Время героев" крайне высок

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил крайне высокий спрос на участников программы "Время героев" на гражданской службе.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
"Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок (на гражданской службе – ред.), да и страна в этом нуждается", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из ключевых задач ЕР
Вчера, 15:41
 
РоссияВладимир ПутинЕдиная РоссияПрограмма "Время героев"
 
 
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