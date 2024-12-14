https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин
Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:04
2024-12-14T15:04
2024-12-14T16:04
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин."Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем, будут биться за результат и добиваться его", - сказал Путин во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".
россия
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РИА Новости
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Путин: участникам проекта "Время героев" доверяют большие посты и задачи на гражданке
Путин участникам проекта "Время героев" доверяют большие посты и задачи на гражданке
2024-12-14T15:04
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Аплодисменты делегатов съезда ЕР на слова президента о поддержке бойцов СВО
Делегаты съезда ЕР аплодисментами встретили слова президента о поддержке бойцов СВО.
2024-12-14T15:04
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владимир путин, общество, россия, видео
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-14T15:04
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Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин
Путин: Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше