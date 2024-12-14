https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html

Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин

Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин

Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:04

2024-12-14T15:04

2024-12-14T16:04

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин."Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем, будут биться за результат и добиваться его", - сказал Путин во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, общество, россия, видео