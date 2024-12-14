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Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:04 14.12.2024 (обновлено: 16:04 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин
Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:04
2024-12-14T16:04
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин."Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем, будут биться за результат и добиваться его", - сказал Путин во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".
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Путин участникам проекта "Время героев" доверяют большие посты и задачи на гражданке
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владимир путин, общество, россия, видео
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-14T15:04
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PT0M45S
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин

Путин: Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Ветераны специальной военной операции доказали, чего стоят в бою, они не подведут и дальше, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем, будут биться за результат и добиваться его", - сказал Путин во время съезда партии "Единая Россия", который проходит в Национальном центре "Россия".
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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