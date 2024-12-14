https://ria.ru/20241214/putin-1989208277.html
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО
Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание тем бойцам - участникам специальной военной операции, которые вернулись после тяжелых ранений. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:02
2024-12-14T15:02
2024-12-14T16:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание тем бойцам - участникам специальной военной операции, которые вернулись после тяжелых ранений."Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений", - сказал глава государства на съезде партии "Единая Россия" в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/rossiya-1989209653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccca0bad7fb27c9a67bff7df2fcde88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Единая Россия
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО
Путин призвал уделять особое внимание вернувшимся с СВО тяжелораненым бойцам