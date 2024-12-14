https://ria.ru/20241214/putin-1989208277.html

Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО

Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО - РИА Новости, 14.12.2024

Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО

Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание тем бойцам - участникам специальной военной операции, которые вернулись после тяжелых ранений. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:02

2024-12-14T15:02

2024-12-14T16:14

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание тем бойцам - участникам специальной военной операции, которые вернулись после тяжелых ранений."Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений", - сказал глава государства на съезде партии "Единая Россия" в Национальном центре "Россия".

https://ria.ru/20241214/rossiya-1989209653.html

россия

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владимир путин, россия, единая россия