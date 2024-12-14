Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 14.12.2024 (обновлено: 16:14 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989208277.html
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО - РИА Новости, 14.12.2024
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО
Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание тем бойцам - участникам специальной военной операции, которые вернулись после тяжелых ранений. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:02
2024-12-14T16:14
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание тем бойцам - участникам специальной военной операции, которые вернулись после тяжелых ранений."Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений", - сказал глава государства на съезде партии "Единая Россия" в Национальном центре "Россия".
https://ria.ru/20241214/rossiya-1989209653.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccca0bad7fb27c9a67bff7df2fcde88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Единая Россия
Путин призвал уделять особое внимание тяжелораненым бойцам СВО

Путин призвал уделять особое внимание вернувшимся с СВО тяжелораненым бойцам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал уделять особое внимание тем бойцам - участникам специальной военной операции, которые вернулись после тяжелых ранений.
"Повышенное внимание необходимо уделять тем, кто вернулся домой после тяжелых ранений", - сказал глава государства на съезде партии "Единая Россия" в Национальном центре "Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Россия чувствует свою правоту и силу, заявил Путин
Вчера, 15:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала