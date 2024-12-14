Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 14.12.2024 (обновлено: 15:14 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989207952.html
Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт
Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт - РИА Новости, 14.12.2024
Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт
Многие представители "Единой России" добровольцами пошли на фронт, это мужественный шаг, достойный уважения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:59
2024-12-14T15:14
единая россия
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_f014a4751a2c557c82bfccfbde22b2fe.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие представители "Единой России" добровольцами пошли на фронт, это мужественный шаг, достойный уважения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия"."Многие депутаты Государственной думы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241214/geroi-1989209075.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916346455_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_578ca0ce240dfb6957eb13be54637f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
единая россия, россия, владимир путин
Единая Россия, Россия, Владимир Путин
Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт

Путин назвал решение многих представителей ЕР уйти на фронт мужественным шагом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие представители "Единой России" добровольцами пошли на фронт, это мужественный шаг, достойный уважения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
"Многие депутаты Государственной думы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Путин предложил расширять проект "Время героев"
Вчера, 15:06
 
Единая РоссияРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала