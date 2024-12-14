Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт
Путин назвал решение многих представителей ЕР уйти на фронт мужественным шагом
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие представители "Единой России" добровольцами пошли на фронт, это мужественный шаг, достойный уважения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
"Многие депутаты Государственной думы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения", - сказал Путин.
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