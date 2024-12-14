https://ria.ru/20241214/putin-1989207952.html

Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт

Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт - РИА Новости, 14.12.2024

Путин отметил решение многих представителей ЕР, отправившихся на фронт

Многие представители "Единой России" добровольцами пошли на фронт, это мужественный шаг, достойный уважения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:59

2024-12-14T14:59

2024-12-14T15:14

единая россия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Многие представители "Единой России" добровольцами пошли на фронт, это мужественный шаг, достойный уважения, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании XXII Съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия"."Многие депутаты Государственной думы от "Единой России", региональные и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, чтобы сражаться за Родину. Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241214/geroi-1989209075.html

россия

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Максим Зубков

Максим Зубков

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Максим Зубков

единая россия, россия, владимир путин