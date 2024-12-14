https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее

"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее - РИА Новости, 14.12.2024

"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее

Владимир Путин выступил на съезде "Единой России", отметил вклад партии в помощь участникам СВО и их семьям, поставил новые задачи, а также предложил расширить... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:59

2024-12-14T14:59

2024-12-14T17:54

единая россия

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989210415_0:75:3263:1911_1920x0_80_0_0_9750697ff510c088330ce943c4c8d35c.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде "Единой России", отметил вклад партии в помощь участникам СВО и их семьям, поставил новые задачи, а также предложил расширить программу "Время героев". Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.О вкладе "Единой России" в проведение спецоперации и развитие страны"Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей".О программе "Время героев""Нужно поддерживать талантливых, целеустремленных людей, быть для них центром притяжения, шире вовлекать в партийные проекты обучения и наставничества, чтобы такие наши соратники, герои, сами были примером для молодого поколения, помогали другим тоже реализовать себя, воспитывали достойную смену".О единстве и развитии России"Казалось бы, очень простое слово "мы" сейчас наполняется особым объединяющим смыслом. Своих не бросаем — этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей — это наша великая ценность. <...> Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу".

https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО 2024-12-14T14:59 true PT1M27S

Путин: особое внимание прошу обратить на кадровую программу "Время героев" Путин 2024-12-14T14:59 true PT1M50S

Путин: "Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны" "Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны", - заявил Путин на заседании ЕР. 2024-12-14T14:59 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, россия, владимир путин