"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее
Путин на съезде "Единой России" поставил перед партией новые задачи
Путин на съезде "Единой России"
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде "Единой России", отметил вклад партии в помощь участникам СВО и их семьям, поставил новые задачи, а также предложил расширить программу "Время героев". Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.
О вкладе "Единой России" в проведение спецоперации и развитие страны
- Путин поблагодарил членов партии за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета России;
- отметил вклад "Единой России" в оказание помощи военным, участвующим в СВО, и их семьям;
- призвал особое внимание уделять тем бойцам, которые вернулись после тяжелых ранений;
- многие представители "Единой России" добровольцами пошли на фронт, это мужественный шаг, достойный уважения;
- партия не должна отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами;
- "Единая Россия" должна внести содержательные изменения в "Народную программу", дополнить ее конкретными обязательствами, по сути, утвердить дорожную карту практического воплощения масштабных планов на ближайшие шесть лет.
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"Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей".
О программе "Время героев"
- В программе "Время героев" хотят принять участие уже десятки тысяч участников СВО;
- спрос на участников кадровой программы "Время героев" — крепких, волевых людей — крайне высок;
- необходимо расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а "Единой России" — включиться в эту работу.
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"Нужно поддерживать талантливых, целеустремленных людей, быть для них центром притяжения, шире вовлекать в партийные проекты обучения и наставничества, чтобы такие наши соратники, герои, сами были примером для молодого поколения, помогали другим тоже реализовать себя, воспитывали достойную смену".
О единстве и развитии России
- Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны, готова дать отпор по всему фронту;
- армия, флот, ОПК и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России;
- власти России должны каждый шаг сверять с мнением людей;
- все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены;
- нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры;
- Россия может двигаться по всем ключевым направлениям, от которых зависит ее суверенитет, повышать уровень жизни в регионах.
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"Казалось бы, очень простое слово "мы" сейчас наполняется особым объединяющим смыслом. Своих не бросаем — этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей — это наша великая ценность. <...> Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу".