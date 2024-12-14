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"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее - РИА Новости, 14.12.2024
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14:59 14.12.2024 (обновлено: 17:54 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее
"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее - РИА Новости, 14.12.2024
"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее
Владимир Путин выступил на съезде "Единой России", отметил вклад партии в помощь участникам СВО и их семьям, поставил новые задачи, а также предложил расширить... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:59
2024-12-14T17:54
единая россия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде "Единой России", отметил вклад партии в помощь участникам СВО и их семьям, поставил новые задачи, а также предложил расширить программу "Время героев". Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.О вкладе "Единой России" в проведение спецоперации и развитие страны"Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей".О программе "Время героев""Нужно поддерживать талантливых, целеустремленных людей, быть для них центром притяжения, шире вовлекать в партийные проекты обучения и наставничества, чтобы такие наши соратники, герои, сами были примером для молодого поколения, помогали другим тоже реализовать себя, воспитывали достойную смену".О единстве и развитии России&quot;Казалось бы, очень простое слово &quot;мы&quot; сейчас наполняется особым объединяющим смыслом. Своих не бросаем — этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей — это наша великая ценность. &lt;...&gt; Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу&quot;.
https://ria.ru/20241214/putin-1989208562.html
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Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО
Путин благодарит членов партии "Единая Россия" за вклад в решение задач СВО
2024-12-14T14:59
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PT1M27S
Путин: особое внимание прошу обратить на кадровую программу "Время героев"
Путин
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PT1M50S
Путин: "Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны"
"Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны", - заявил Путин на заседании ЕР.
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единая россия, россия, владимир путин
Единая Россия, Россия, Владимир Путин
"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее

Путин на съезде "Единой России" поставил перед партией новые задачи

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПутин на съезде "Единой России"
Путин на съезде Единой России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Путин на съезде "Единой России"
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Владимир Путин выступил на съезде "Единой России", отметил вклад партии в помощь участникам СВО и их семьям, поставил новые задачи, а также предложил расширить программу "Время героев". Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

О вкладе "Единой России" в проведение спецоперации и развитие страны

  • Путин поблагодарил членов партии за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета России;
  • отметил вклад "Единой России" в оказание помощи военным, участвующим в СВО, и их семьям;
  • призвал особое внимание уделять тем бойцам, которые вернулись после тяжелых ранений;
  • многие представители "Единой России" добровольцами пошли на фронт, это мужественный шаг, достойный уважения;
  • партия не должна отфутболивать людей по бюрократическим инстанциям, а заниматься их проблемами;
  • "Единая Россия" должна внести содержательные изменения в "Народную программу", дополнить ее конкретными обязательствами, по сути, утвердить дорожную карту практического воплощения масштабных планов на ближайшие шесть лет.
«
"Буквально с первого дня проведения специальной военной операции "Единая Россия" оказывает поддержку бойцам, вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для наших героев и их семей".
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия
Владимир Путин

О программе "Время героев"

  • В программе "Время героев" хотят принять участие уже десятки тысяч участников СВО;
  • спрос на участников кадровой программы "Время героев" — крепких, волевых людей — крайне высок;
  • необходимо расширять проект "Время героев", запустить аналогичные программы в регионах, а "Единой России" — включиться в эту работу.
«
"Нужно поддерживать талантливых, целеустремленных людей, быть для них центром притяжения, шире вовлекать в партийные проекты обучения и наставничества, чтобы такие наши соратники, герои, сами были примером для молодого поколения, помогали другим тоже реализовать себя, воспитывали достойную смену".
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия
Владимир Путин

О единстве и развитии России

  • Россия будет жестко пресекать попытки расшатать единство страны, готова дать отпор по всему фронту;
  • армия, флот, ОПК и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России;
  • власти России должны каждый шаг сверять с мнением людей;
  • все задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы, стоящие перед Россией, будут решены;
  • нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры;
  • Россия может двигаться по всем ключевым направлениям, от которых зависит ее суверенитет, повышать уровень жизни в регионах.
«

"Казалось бы, очень простое слово "мы" сейчас наполняется особым объединяющим смыслом. Своих не бросаем — этот принцип и благородный призыв понятен и близок каждому из нас. Потому что сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи семей — это наша великая ценность. <...> Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту и свою силу".

Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия
Владимир Путин
Путин: участникам проекта Время героев доверяют большие посты и задачи на гражданке - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Ветераны СВО доказали, чего стоят в бою, заявил Путин
Вчера, 15:04
 
Единая РоссияРоссияВладимир Путин
 
 
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