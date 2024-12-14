https://ria.ru/20241214/putin-1989207673.html

Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин

Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024

Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин

Армия, флот, ОПК РФ и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:59

2024-12-14T14:59

2024-12-14T15:18

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия, флот, ОПК РФ и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России, сказал президент РФ Владимир Путин.XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу", - сказал Путин на пленарном заседании.

https://ria.ru/20241214/putin-1989211924.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность