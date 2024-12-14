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Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
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14:59 14.12.2024 (обновлено: 15:18 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989207673.html
Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин
Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин - РИА Новости, 14.12.2024
Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин
Армия, флот, ОПК РФ и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:59
2024-12-14T15:18
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия, флот, ОПК РФ и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России, сказал президент РФ Владимир Путин.XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов."Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу", - сказал Путин на пленарном заседании.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Работа армии и волонтеров приближает победу России, заявил Путин

Путин: армия и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Армия, флот, ОПК РФ и волонтеры трудятся круглосуточно, приближая победу России, сказал президент РФ Владимир Путин.
XXII съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия". На нем принимают изменения в народную программу и устав партии, а также проводят ротацию высшего и генерального советов.
"Вместе с нашей армией и флотом, с коллективами предприятий ОПК, которые трудятся в круглосуточном режиме, с миллионами людей, которые всем сердцем поддерживают фронтовиков, с волонтерами, которые формируют и несут все самое необходимое, доставляют до места тысячи тонн гуманитарной помощи, продуктов, медикаментов, бытовое оборудование, предметы экипировки и снаряжения, конкретным делом, личным участием в добровольческих инициативах приближают нашу победу", - сказал Путин на пленарном заседании.
Президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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