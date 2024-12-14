https://ria.ru/20241214/putin-1989207322.html
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России - РИА Новости, 14.12.2024
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России
Президент России Владимир Путин поблагодарил членов "Единой России" за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:56
2024-12-14T14:56
2024-12-14T15:12
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов "Единой России" за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ.Съезд "Единой России" проходит в субботу, 14 декабря, на площадке Национального центра "Россия"."Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель "Единой России" - ред.), коллеги, друзья. Приветствую всех участников, гостей, делегатов XXII съезда "Единой России". Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, всех членов партии, наших, ваших многочисленных сторонников во всех регионах за напряженную работу в интересах граждан нашей страны, за большой значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета", - сказал Путин на пленарном заседании XXII съезда "Единой России".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, единая россия, владимир путин, политика
Россия, Единая Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета России