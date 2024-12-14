https://ria.ru/20241214/putin-1989207322.html

Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России

Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России - РИА Новости, 14.12.2024

Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России

Президент России Владимир Путин поблагодарил членов "Единой России" за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:56

2024-12-14T14:56

2024-12-14T15:12

россия

единая россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_9a851334a93ca6b98ec8d8a5cf69f43f.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов "Единой России" за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ.Съезд "Единой России" проходит в субботу, 14 декабря, на площадке Национального центра "Россия"."Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель "Единой России" - ред.), коллеги, друзья. Приветствую всех участников, гостей, делегатов XXII съезда "Единой России". Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, всех членов партии, наших, ваших многочисленных сторонников во всех регионах за напряженную работу в интересах граждан нашей страны, за большой значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета", - сказал Путин на пленарном заседании XXII съезда "Единой России".

https://ria.ru/20241214/putin-1989209798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, единая россия, владимир путин, политика