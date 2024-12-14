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Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России - РИА Новости, 14.12.2024
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14:56 14.12.2024 (обновлено: 15:12 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/putin-1989207322.html
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России - РИА Новости, 14.12.2024
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России
Президент России Владимир Путин поблагодарил членов "Единой России" за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:56
2024-12-14T15:12
россия
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов "Единой России" за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ.Съезд "Единой России" проходит в субботу, 14 декабря, на площадке Национального центра "Россия"."Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель "Единой России" - ред.), коллеги, друзья. Приветствую всех участников, гостей, делегатов XXII съезда "Единой России". Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, всех членов партии, наших, ваших многочисленных сторонников во всех регионах за напряженную работу в интересах граждан нашей страны, за большой значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета", - сказал Путин на пленарном заседании XXII съезда "Единой России".
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россия, единая россия, владимир путин, политика
Россия, Единая Россия, Владимир Путин, Политика
Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности России

Путин поблагодарил ЕР за вклад в обеспечение безопасности и суверенитета России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил членов "Единой России" за большой вклад в обеспечение безопасности и суверенитета РФ.
Съезд "Единой России" проходит в субботу, 14 декабря, на площадке Национального центра "Россия".
"Уважаемый Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель "Единой России" - ред.), коллеги, друзья. Приветствую всех участников, гостей, делегатов XXII съезда "Единой России". Прежде всего, хотел бы поблагодарить вас, всех членов партии, наших, ваших многочисленных сторонников во всех регионах за напряженную работу в интересах граждан нашей страны, за большой значимый вклад в обеспечение безопасности и суверенитета", - сказал Путин на пленарном заседании XXII съезда "Единой России".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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