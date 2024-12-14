https://ria.ru/20241214/putin-1989199099.html

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч - РИА Новости, 14.12.2024

Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 800 тысяч

Количество обращений к прямой линии президента России Владимира Путина превысило 800 тысяч, сообщили "Вести" со ссылкой на данные "Народного фронта" в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T13:38

2024-12-14T13:38

2024-12-14T17:54

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Количество обращений к прямой линии президента России Владимира Путина превысило 800 тысяч, сообщили "Вести" со ссылкой на данные "Народного фронта" в Telegram-канале."Поступило 818 154 обращения на "Прямую линию с Владимиром Путиным" по состоянию на 12:00 мск", — говорится в материале.Как заявил 11 декабря сам Путин, осматривая выставку разработок в сфере искусственного интеллекта, благодаря новым технологиям он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По словам президента, больше всего россиян интересуют качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия.В этом году прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря — программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени.Оставить свои вопросы россияне могут по телефону 8-800-200-40-40, через СМС, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение. Сбор вопросов стартовал в ночь на 8 декабря. Впервые задействованный искусственный интеллект помогает обрабатывать большой массив данных.

https://ria.ru/20241213/putin-1989058909.html

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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным