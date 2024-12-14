Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/programma-1989230755.html
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу"
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" - РИА Новости, 14.12.2024
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу"
Партия "Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" на съезде в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:59
2024-12-14T16:59
общество
россия
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989212808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36fb97dfb8b2439da7c736c76556ed83.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" на съезде в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия". Изменения в программу внесены в рамках послания президента РФ, майского указа о национальных целях развития, а также федеральных проектов РФ. Новые положения и положения в новых редакциях в программе появились в таких разделах, как "Хорошая работа - достаток в доме", "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся", "Современное образование и передавая наука", "Удобная комфортная жизнь", "Экология для жизни", "Государство для человека", "Экономика развития", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодежная политика", "Развитие туризма". Также было введено новое направление "Поддержка участников СВО и членов их семей", координатор у которой появится позже. "Народная программа" в сумме дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в ней будет 17 направлений.
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989212808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d3c1528b386fe39f07ded497a6d6c2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, единая россия
Общество, Россия, Единая Россия
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу"

"Единая Россия" на съезде партии внесла изменения в "Народную программу"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" на съезде в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
Изменения в программу внесены в рамках послания президента РФ, майского указа о национальных целях развития, а также федеральных проектов РФ.
Новые положения и положения в новых редакциях в программе появились в таких разделах, как "Хорошая работа - достаток в доме", "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся", "Современное образование и передавая наука", "Удобная комфортная жизнь", "Экология для жизни", "Государство для человека", "Экономика развития", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодежная политика", "Развитие туризма". Также было введено новое направление "Поддержка участников СВО и членов их семей", координатор у которой появится позже.
"Народная программа" в сумме дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в ней будет 17 направлений.
Путин на съезде Единой России - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
"Все задачи будут решены": Путин на съезде ЕР назвал ориентиры на будущее
Вчера, 14:59
 
ОбществоРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала