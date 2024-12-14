https://ria.ru/20241214/programma-1989230755.html
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу"
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" - РИА Новости, 14.12.2024
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу"
Партия "Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" на съезде в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T16:59
2024-12-14T16:59
2024-12-14T16:59
общество
россия
единая россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" на съезде в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия". Изменения в программу внесены в рамках послания президента РФ, майского указа о национальных целях развития, а также федеральных проектов РФ. Новые положения и положения в новых редакциях в программе появились в таких разделах, как "Хорошая работа - достаток в доме", "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся", "Современное образование и передавая наука", "Удобная комфортная жизнь", "Экология для жизни", "Государство для человека", "Экономика развития", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодежная политика", "Развитие туризма". Также было введено новое направление "Поддержка участников СВО и членов их семей", координатор у которой появится позже. "Народная программа" в сумме дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в ней будет 17 направлений.
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, единая россия
Общество, Россия, Единая Россия
"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу"
"Единая Россия" на съезде партии внесла изменения в "Народную программу"
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" на съезде в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Съезд партии "Единая Россия
" проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
Изменения в программу внесены в рамках послания президента РФ
, майского указа о национальных целях развития, а также федеральных проектов РФ.
Новые положения и положения в новых редакциях в программе появились в таких разделах, как "Хорошая работа - достаток в доме", "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся", "Современное образование и передавая наука", "Удобная комфортная жизнь", "Экология для жизни", "Государство для человека", "Экономика развития", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодежная политика", "Развитие туризма". Также было введено новое направление "Поддержка участников СВО и членов их семей", координатор у которой появится позже.
"Народная программа" в сумме дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в ней будет 17 направлений.