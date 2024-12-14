https://ria.ru/20241214/programma-1989230755.html

"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу"

"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" - РИА Новости, 14.12.2024

"Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу"

Партия "Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" на съезде в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T16:59

2024-12-14T16:59

2024-12-14T16:59

общество

россия

единая россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Единая Россия" внесла изменения в "Народную программу" на съезде в субботу, передает корреспондент РИА Новости. Съезд партии "Единая Россия" проходит в субботу в Национальном центре "Россия". Изменения в программу внесены в рамках послания президента РФ, майского указа о национальных целях развития, а также федеральных проектов РФ. Новые положения и положения в новых редакциях в программе появились в таких разделах, как "Хорошая работа - достаток в доме", "Крепкая семья", "Здоровье человека", "Забота о каждом нуждающемся", "Современное образование и передавая наука", "Удобная комфортная жизнь", "Экология для жизни", "Государство для человека", "Экономика развития", "Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны", "Культура, история, традиции", "Гражданская солидарность и молодежная политика", "Развитие туризма". Также было введено новое направление "Поддержка участников СВО и членов их семей", координатор у которой появится позже. "Народная программа" в сумме дополнена 39 новыми положениями. По итогам нововведений в ней будет 17 направлений.

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, единая россия