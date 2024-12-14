"Народная программа" отражает просьбы миллионов россиян, заявил Медведев
Медведев заявил, что "Народная программа" ЕР отражает просьбы миллионов граждан
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XXII съезде партии "Единая Россия"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный партийный документ "Единой России" - "Народная программа"- отражает просьбы миллионов россиян, заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
"Отдельный вопрос нашего сегодняшнего съезда - это обновление "Народной программы". Мы не раз говорили, что этот документ не может быть догматичным, не может быть застывшим. Его проверяет и, соответственно, расширяет сама жизнь. Сегодня нам предстоит обсудить и принять изменения и дополнения в "Народную программу", в которой отражены просьбы миллионов граждан", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании XXII съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия".
Медведев подчеркнул, что нужно строить работу партии так, чтобы услышать каждого человека и постараться решить самые непростые проблемы.
В ходе обсуждения документа предложения представил каждый субъект Российской Федерации, добавил председатель "Единой России".
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