https://ria.ru/20241214/programma-1989220630.html

"Народная программа" отражает просьбы миллионов россиян, заявил Медведев

"Народная программа" отражает просьбы миллионов россиян, заявил Медведев - РИА Новости, 14.12.2024

"Народная программа" отражает просьбы миллионов россиян, заявил Медведев

Главный партийный документ "Единой России" - "Народная программа"- отражает просьбы миллионов россиян, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:52

2024-12-14T15:52

2024-12-14T15:52

дмитрий медведев

единая россия

россия

политика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Главный партийный документ "Единой России" - "Народная программа"- отражает просьбы миллионов россиян, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. "Отдельный вопрос нашего сегодняшнего съезда - это обновление "Народной программы". Мы не раз говорили, что этот документ не может быть догматичным, не может быть застывшим. Его проверяет и, соответственно, расширяет сама жизнь. Сегодня нам предстоит обсудить и принять изменения и дополнения в "Народную программу", в которой отражены просьбы миллионов граждан", - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании XXII съезда "Единой России", который проходит в Национальном центре "Россия". Медведев подчеркнул, что нужно строить работу партии так, чтобы услышать каждого человека и постараться решить самые непростые проблемы. В ходе обсуждения документа предложения представил каждый субъект Российской Федерации, добавил председатель "Единой России".

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Варвара Скокшина

дмитрий медведев, единая россия, россия, политика