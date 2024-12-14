https://ria.ru/20241214/programma-1989216613.html
Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР
Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР
В обновленную "Народную программу" партии "Единая Россия" вошли вопросы улучшения демографической ситуации в стране, сказал председатель ЕР, заместитель... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:36
2024-12-14T15:36
2024-12-14T15:54
единая россия
дмитрий медведев
политика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_dfb798e41c162e975cd8484927b57fcd.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В обновленную "Народную программу" партии "Единая Россия" вошли вопросы улучшения демографической ситуации в стране, сказал председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Генеральный совет партии одобрил включение в "Народную программу" ряда новых направлений. Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжим строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, перинатальных центров, благоустройство городов и поселков, больше внимания нужно будет уделить вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта", - сказал Медведев на съезде.
https://ria.ru/20241214/putin-1989219545.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ad2fe58c50d18ccfb11f47f2dcf35a8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
единая россия, дмитрий медведев, политика, россия
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Россия
Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР
Медведев: в обновленную народную программу ЕР вошли демографические вопросы