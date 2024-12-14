https://ria.ru/20241214/programma-1989216613.html

Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР

Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР - РИА Новости, 14.12.2024

Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР

В обновленную "Народную программу" партии "Единая Россия" вошли вопросы улучшения демографической ситуации в стране, сказал председатель ЕР, заместитель... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T15:36

2024-12-14T15:36

2024-12-14T15:54

единая россия

дмитрий медведев

политика

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В обновленную "Народную программу" партии "Единая Россия" вошли вопросы улучшения демографической ситуации в стране, сказал председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Генеральный совет партии одобрил включение в "Народную программу" ряда новых направлений. Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжим строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, перинатальных центров, благоустройство городов и поселков, больше внимания нужно будет уделить вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта", - сказал Медведев на съезде.

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Варвара Скокшина

единая россия, дмитрий медведев, политика, россия