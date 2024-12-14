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Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
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15:36 14.12.2024 (обновлено: 15:54 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/programma-1989216613.html
Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР
Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР - РИА Новости, 14.12.2024
Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР
В обновленную "Народную программу" партии "Единая Россия" вошли вопросы улучшения демографической ситуации в стране, сказал председатель ЕР, заместитель... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T15:36
2024-12-14T15:54
единая россия
дмитрий медведев
политика
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В обновленную "Народную программу" партии "Единая Россия" вошли вопросы улучшения демографической ситуации в стране, сказал председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия"."Генеральный совет партии одобрил включение в "Народную программу" ряда новых направлений. Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжим строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, перинатальных центров, благоустройство городов и поселков, больше внимания нужно будет уделить вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта", - сказал Медведев на съезде.
https://ria.ru/20241214/putin-1989219545.html
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единая россия, дмитрий медведев, политика, россия
Единая Россия, Дмитрий Медведев, Политика, Россия
Медведев рассказал об обновленной народной программе ЕР

Медведев: в обновленную народную программу ЕР вошли демографические вопросы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В обновленную "Народную программу" партии "Единая Россия" вошли вопросы улучшения демографической ситуации в стране, сказал председатель ЕР, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В субботу в Национальном центре "Россия" проходит XXII съезд партии "Единая Россия".
"Генеральный совет партии одобрил включение в "Народную программу" ряда новых направлений. Предусмотрен расширенный комплекс мер социальной направленности. Продолжим строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, перинатальных центров, благоустройство городов и поселков, больше внимания нужно будет уделить вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации, охране здоровья граждан, развитию массового спорта", - сказал Медведев на съезде.
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