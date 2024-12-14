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В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник - РИА Новости, 14.12.2024
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20:45 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/prezidium-1989253290.html
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник - РИА Новости, 14.12.2024
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник
В состав президиума партии "Единая Россия" вошли 14 человек, в их числе сам секретарь Генерального совета Владимир Якушев и руководитель фракции ЕР в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:45
2024-12-14T20:45
политика
владимир якушев
владимир васильев
александр грибов
единая россия
молодая гвардия единой россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В состав президиума партии "Единая Россия" вошли 14 человек, в их числе сам секретарь Генерального совета Владимир Якушев и руководитель фракции ЕР в Государственной Думе Владимир Васильев, сообщил РИА Новости источник, близкий к партии "В состав президиума вошли 14 человек - сам секретарь, руководитель фракции в Государственной Думе Владимир Васильев, Александр Грибов от правительства, руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин, руководители восьми межрегиональных координационных центров, сторонники партии и члены МГЕР ("Молодой гвардии Единой России" - ред.)", - отметил собеседник агентства. В субботу в рамках съезда "Единой России" Генсовет партии избрал Владимира Якушева на должность секретаря, обязанности которого он исполнял с июня 2024 года.
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
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политика, владимир якушев, владимир васильев, александр грибов, единая россия, молодая гвардия единой россии
Политика, Владимир Якушев, Владимир Васильев, Александр Грибов, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник

В президиум ЕР вошли 14 человек, в их числе секретарь Генсовета Якушев

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Съезд партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В состав президиума партии "Единая Россия" вошли 14 человек, в их числе сам секретарь Генерального совета Владимир Якушев и руководитель фракции ЕР в Государственной Думе Владимир Васильев, сообщил РИА Новости источник, близкий к партии
«
"В состав президиума вошли 14 человек - сам секретарь, руководитель фракции в Государственной Думе Владимир Васильев, Александр Грибов от правительства, руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин, руководители восьми межрегиональных координационных центров, сторонники партии и члены МГЕР ("Молодой гвардии Единой России" - ред.)", - отметил собеседник агентства.
В субботу в рамках съезда "Единой России" Генсовет партии избрал Владимира Якушева на должность секретаря, обязанности которого он исполнял с июня 2024 года.
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ПолитикаВладимир ЯкушевВладимир ВасильевАлександр ГрибовЕдиная РоссияМолодая гвардия Единой России
 
 
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