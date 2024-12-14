https://ria.ru/20241214/prezidium-1989253290.html

В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник

В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник - РИА Новости, 14.12.2024

В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник

В состав президиума партии "Единая Россия" вошли 14 человек, в их числе сам секретарь Генерального совета Владимир Якушев и руководитель фракции ЕР в... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T20:45

2024-12-14T20:45

2024-12-14T20:45

политика

владимир якушев

владимир васильев

александр грибов

единая россия

молодая гвардия единой россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154761/35/1547613515_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b60a815a8e035cac40f1e95cefe2293b.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В состав президиума партии "Единая Россия" вошли 14 человек, в их числе сам секретарь Генерального совета Владимир Якушев и руководитель фракции ЕР в Государственной Думе Владимир Васильев, сообщил РИА Новости источник, близкий к партии "В состав президиума вошли 14 человек - сам секретарь, руководитель фракции в Государственной Думе Владимир Васильев, Александр Грибов от правительства, руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин, руководители восьми межрегиональных координационных центров, сторонники партии и члены МГЕР ("Молодой гвардии Единой России" - ред.)", - отметил собеседник агентства. В субботу в рамках съезда "Единой России" Генсовет партии избрал Владимира Якушева на должность секретаря, обязанности которого он исполнял с июня 2024 года.

https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир якушев, владимир васильев, александр грибов, единая россия, молодая гвардия единой россии