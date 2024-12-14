https://ria.ru/20241214/prezidium-1989253290.html
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник - РИА Новости, 14.12.2024
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник
В состав президиума партии "Единая Россия" вошли 14 человек, в их числе сам секретарь Генерального совета Владимир Якушев и руководитель фракции ЕР в... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T20:45
2024-12-14T20:45
2024-12-14T20:45
политика
владимир якушев
владимир васильев
александр грибов
единая россия
молодая гвардия единой россии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В состав президиума партии "Единая Россия" вошли 14 человек, в их числе сам секретарь Генерального совета Владимир Якушев и руководитель фракции ЕР в Государственной Думе Владимир Васильев, сообщил РИА Новости источник, близкий к партии "В состав президиума вошли 14 человек - сам секретарь, руководитель фракции в Государственной Думе Владимир Васильев, Александр Грибов от правительства, руководитель Центрального исполкома Александр Сидякин, руководители восьми межрегиональных координационных центров, сторонники партии и члены МГЕР ("Молодой гвардии Единой России" - ред.)", - отметил собеседник агентства. В субботу в рамках съезда "Единой России" Генсовет партии избрал Владимира Якушева на должность секретаря, обязанности которого он исполнял с июня 2024 года.
https://ria.ru/20241214/putin-1989207774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир якушев, владимир васильев, александр грибов, единая россия, молодая гвардия единой россии
Политика, Владимир Якушев, Владимир Васильев, Александр Грибов, Единая Россия, Молодая гвардия Единой России
В состав президиума "Единой России" вошли 14 человек, сообщил источник
В президиум ЕР вошли 14 человек, в их числе секретарь Генсовета Якушев