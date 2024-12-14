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В Херсонской области подтвердили личности семи украинских пленных - РИА Новости, 14.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 14.12.2024 (обновлено: 17:17 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/plennye-1989232535.html
В Херсонской области подтвердили личности семи украинских пленных
В Херсонской области подтвердили личности семи украинских пленных - РИА Новости, 14.12.2024
В Херсонской области подтвердили личности семи украинских пленных
Заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич подтвердила РИА Новости личности семерых украинских военнопленных, внесенных Москвой в обменный... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T17:16
2024-12-14T17:17
херсонская область
россия
москва
мария захарова
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич подтвердила РИА Новости личности семерых украинских военнопленных, внесенных Москвой в обменный список, который Киев пытается представить подложным. "Нами внимательно был проанализирован опубликованный официальным представителем министерства иностранных дел России Марией Захаровой список, состоящей из 630 украинских военнопленных, которых российская сторона предлагает для обмена, а украинская сторона отказывается их обменивать. Среди них есть 7 военнослужащих, которые на момент начала специальной военной операции проходили службу в военных подразделениях на территории Херсонской области. Они в добром здравии, находятся в данный момент в специализированных учреждениях. Однако, украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными настойчиво продолжает распространять заявления о якобы фальсифицированном (Москвой) списке", - сказала замгубернатора. По ее словам, основной целью намеренной дискредитации представленного МИД РФ списка военнопленных является абсолютное нежелание украинской стороны обменивать указанных в перечне граждан Украины. "На самом деле мы понимаем, что сегодня для украинской власти в приоритете обменять не простых военных, а "азовцев" (участников признанного террористической организацией, запрещенного на территории РФ полка "Азов"), нацистов. Сегодня националистические группировки представляют настоящую угрозу не только для жителей Украины, но и для самого президента, Зеленский боится их… Поэтому Зеленского сегодня не интересуют судьбы простых военных", - подчеркнула замглавы области. Администрация Херсонской области представила агентству перечень из семи выявленных в списке МИД РФ военнослужащих ВСУ: Гончаров Валерий Александрович, 24.04.1982 года рождения, Смаль Михаил Сергеевич, 21.11.2002 г.р., Рожнятовский Денис Вячеславович, 17.10.1998 г.р., Атаманюк Николай Викторович, 17.05.1977 г.р., Чмыр Сергей Иванович, 16.08.1983 г.р., Шипко Олег Николаевич, 06.12.1974 г.р., Реул Владимир Викторович, 01.08.1984 г.р.
https://ria.ru/20241212/moskalkova-1988907218.html
https://ria.ru/20241211/vsu-1988569554.html
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херсонская область , россия, москва, мария захарова, вооруженные силы украины
Херсонская область , Россия, Москва, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области подтвердили личности семи украинских пленных

Замгубернатора Херсонской области подтвердила личности семи украинских пленных

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 14 дек - РИА Новости. Заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич подтвердила РИА Новости личности семерых украинских военнопленных, внесенных Москвой в обменный список, который Киев пытается представить подложным.
"Нами внимательно был проанализирован опубликованный официальным представителем министерства иностранных дел России Марией Захаровой список, состоящей из 630 украинских военнопленных, которых российская сторона предлагает для обмена, а украинская сторона отказывается их обменивать. Среди них есть 7 военнослужащих, которые на момент начала специальной военной операции проходили службу в военных подразделениях на территории Херсонской области. Они в добром здравии, находятся в данный момент в специализированных учреждениях. Однако, украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными настойчиво продолжает распространять заявления о якобы фальсифицированном (Москвой) списке", - сказала замгубернатора.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Москалькова сообщила о подготовке обмена с Украиной посылками для пленных
12 декабря, 19:52
По ее словам, основной целью намеренной дискредитации представленного МИД РФ списка военнопленных является абсолютное нежелание украинской стороны обменивать указанных в перечне граждан Украины.
"На самом деле мы понимаем, что сегодня для украинской власти в приоритете обменять не простых военных, а "азовцев" (участников признанного террористической организацией, запрещенного на территории РФ полка "Азов"), нацистов. Сегодня националистические группировки представляют настоящую угрозу не только для жителей Украины, но и для самого президента, Зеленский боится их… Поэтому Зеленского сегодня не интересуют судьбы простых военных", - подчеркнула замглавы области.
Администрация Херсонской области представила агентству перечень из семи выявленных в списке МИД РФ военнослужащих ВСУ: Гончаров Валерий Александрович, 24.04.1982 года рождения, Смаль Михаил Сергеевич, 21.11.2002 г.р., Рожнятовский Денис Вячеславович, 17.10.1998 г.р., Атаманюк Николай Викторович, 17.05.1977 г.р., Чмыр Сергей Иванович, 16.08.1983 г.р., Шипко Олег Николаевич, 06.12.1974 г.р., Реул Владимир Викторович, 01.08.1984 г.р.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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11 декабря, 11:44
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияМоскваМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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