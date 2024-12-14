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Беглов: Петербург реализует решения президента по приоритетным направлениям
Беглов: Петербург реализует решения президента по приоритетным направлениям - РИА Новости, 14.12.2024
Беглов: Петербург реализует решения президента по приоритетным направлениям
Санкт-Петербург воплощает в жизнь решения президента России Владимира Путина по главным направлениям развития страны, увеличению национальных проектов и... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:05
2024-12-14T21:05
2024-12-14T21:06
санкт-петербург
россия
москва
александр беглов
владимир путин
единая россия
молодая гвардия
программа "время героев"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург воплощает в жизнь решения президента России Владимира Путина по главным направлениям развития страны, увеличению национальных проектов и расширению программы "Время героев", об этом сообщил губернатор города Александр Беглов по итогам пленарного заседания XXII съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия". В субботу в Национальном центре "Россия" в Москве проходил XXll съезд партии "Единая Россия". В ходе съезда Путин лично выступил с обращением. Делегаты съезда рассмотрели вопросы о приоритетных задачах партии "Единая Россия" на ближайший период, а также об изменениях и дополнениях в "Народную программу" партии. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов отметил, что в обращении президента России к съезду были обозначены главные направления развития страны. "Президент отметил, что в 2005 году у нас было всего четыре национальных проекта, а уже со следующего года их будет 20. Это говорит о том, что наша страна динамично развивается абсолютно по всем направлениям", - сказал губернатор. Он отметил, что программа "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" была сформирована вместе с "Единой Россией". Этот документ во многих своих положениях перекликается с "Народной программой" партии и содержит уникальные петербургские мегапроекты, которые реализуются при поддержке президента России. "Единая Россия" всегда была на передовой, на страже интересов жителей нашей страны. И всегда становилась главным оплотом всех решений президента", - сказал Беглов. Он отметил, что Петербург реализует решения главы государства по расширению национальных проектов и государственных программ, в том числе программы "Время Героев", направленной на привлечение участников специальной военной операции к работе в исполнительных органах власти. "Уже приняли одного участника, он у нас работает. И будем продолжать брать таких героев в исполнительную власть, потому что они прошли огонь и воду и реально смотрят на жизнь. Они - настоящие герои", - сказал губернатор. Отмечается, что вместе с депутатами от "Единой России" Петербург проводит работу по поддержке воинов - участников специальной военной операции, помогает мирным жителям Донбасса и Новороссии. "Единая Россия" и "Молодая гвардия" были первыми, кто начал работу в Мариуполе - городе-побратиме Санкт-Петербурга. В зону СВО регулярно отправляются многотонные машины с необходимыми гуманитарными грузами. Депутаты и социальные службы города постоянно находятся на связи с семьями бойцов, помогают им с решением различных вопросов.
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РИА Новости
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санкт-петербург, россия, москва, александр беглов, владимир путин, единая россия, молодая гвардия , программа "время героев", нацпроекты
Санкт-Петербург, Россия, Москва, Александр Беглов, Владимир Путин, Единая Россия, Молодая гвардия , Программа "Время героев", Нацпроекты
Беглов: Петербург реализует решения президента по приоритетным направлениям
Беглов: Петербург воплощает в жизнь решения Путина по приоритетным направлениям
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек - РИА Новости. Санкт-Петербург воплощает в жизнь решения президента России Владимира Путина по главным направлениям развития страны, увеличению национальных проектов и расширению программы "Время героев", об этом сообщил губернатор города Александр Беглов по итогам пленарного заседания XXII съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В субботу в Национальном центре "Россия" в Москве проходил XXll съезд партии "Единая Россия". В ходе съезда Путин лично выступил с обращением. Делегаты съезда рассмотрели вопросы о приоритетных задачах партии "Единая Россия" на ближайший период, а также об изменениях и дополнениях в "Народную программу" партии.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов отметил, что в обращении президента России к съезду были обозначены главные направления развития страны. "Президент отметил, что в 2005 году у нас было всего четыре национальных проекта, а уже со следующего года их будет 20. Это говорит о том, что наша страна динамично развивается абсолютно по всем направлениям", - сказал губернатор.
Он отметил, что программа "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга" была сформирована вместе с "Единой Россией". Этот документ во многих своих положениях перекликается с "Народной программой" партии и содержит уникальные петербургские мегапроекты, которые реализуются при поддержке президента России.
"Единая Россия" всегда была на передовой, на страже интересов жителей нашей страны. И всегда становилась главным оплотом всех решений президента", - сказал Беглов.
Он отметил, что Петербург реализует решения главы государства по расширению национальных проектов и государственных программ, в том числе программы "Время Героев", направленной на привлечение участников специальной военной операции к работе в исполнительных органах власти.
"Уже приняли одного участника, он у нас работает. И будем продолжать брать таких героев в исполнительную власть, потому что они прошли огонь и воду и реально смотрят на жизнь. Они - настоящие герои", - сказал губернатор.
Отмечается, что вместе с депутатами от "Единой России" Петербург проводит работу по поддержке воинов - участников специальной военной операции, помогает мирным жителям Донбасса и Новороссии. "Единая Россия" и "Молодая гвардия" были первыми, кто начал работу в Мариуполе - городе-побратиме Санкт-Петербурга. В зону СВО регулярно отправляются многотонные машины с необходимыми гуманитарными грузами. Депутаты и социальные службы города постоянно находятся на связи с семьями бойцов, помогают им с решением различных вопросов.