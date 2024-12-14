Рейтинг@Mail.ru
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России - РИА Новости, 14.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:36 14.12.2024 (обновлено: 06:03 14.12.2024)
https://ria.ru/20241214/pasport-1989168085.html
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России - РИА Новости, 14.12.2024
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России
Участник спецоперации из Узбекистана Павел Житник, которому ранее грозила депортация и уголовное преследование, получил паспорт гражданина РФ в миграционной... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T00:36
2024-12-14T06:03
специальная военная операция на украине
узбекистан
россия
донецкая народная республика
александр волошин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_0:270:3160:2048_1920x0_80_0_0_cb8074ad7d1a8f642423abbd6bff5516.jpg
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Участник спецоперации из Узбекистана Павел Житник, которому ранее грозила депортация и уголовное преследование, получил паспорт гражданина РФ в миграционной службе Донецка."Мне одобрили получение гражданства. И сегодня я могу наконец-то задокументироваться паспортом гражданина Российской Федерации… в случае неполучения мной гражданства либо иных документов Российской Федерации я мог быть депортирован и привлечен к уголовной ответственности по статье "наемничество", — рассказал журналистам Житник. Он отметил, что пытался оформить паспорт ДНР, однако ему отказывали, мотивируя это тем, что в случае начала выдачи российских паспортов он должен будет получить его беспрепятственно.По его словам, 30 августа 2023 года он, получив осколочное ранение, которое исключило его участие в боевых действиях, занялся оформлением документов, но столкнулся с очень большими трудностями, так как подразделение ОБТФ "Каскад", где служил Житник, не относилось к Министерству обороны России, и, соответственно, он не мог получить документы как военнослужащий российской армии.Содействие в получении гражданства России ему оказал сенатор от ДНР Александр Волошин, которому Житник выразил благодарность.Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество в любой форме грозит тюремным сроком от пяти до десяти лет. Об этом неоднократно заявляли МИД Узбекистана и консульские учреждения, а также официальные представители посольств страны за рубежом.
https://ria.ru/20241108/bekman--1982772604.html
https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html
узбекистан
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794561319_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_b419a054c7681386630a0c8d71ee55ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, донецкая народная республика, александр волошин
Специальная военная операция на Украине, Узбекистан, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России

Участник СВО из Узбекистана, которому грозила депортация, получил гражданство РФ

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Участник спецоперации из Узбекистана Павел Житник, которому ранее грозила депортация и уголовное преследование, получил паспорт гражданина РФ в миграционной службе Донецка.
"Мне одобрили получение гражданства. И сегодня я могу наконец-то задокументироваться паспортом гражданина Российской Федерации… в случае неполучения мной гражданства либо иных документов Российской Федерации я мог быть депортирован и привлечен к уголовной ответственности по статье "наемничество", — рассказал журналистам Житник.
Финский правозащитник Йохан Бекман получил российский паспорт - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт
8 ноября, 22:59
Он отметил, что пытался оформить паспорт ДНР, однако ему отказывали, мотивируя это тем, что в случае начала выдачи российских паспортов он должен будет получить его беспрепятственно.
По его словам, 30 августа 2023 года он, получив осколочное ранение, которое исключило его участие в боевых действиях, занялся оформлением документов, но столкнулся с очень большими трудностями, так как подразделение ОБТФ "Каскад", где служил Житник, не относилось к Министерству обороны России, и, соответственно, он не мог получить документы как военнослужащий российской армии.
Содействие в получении гражданства России ему оказал сенатор от ДНР Александр Волошин, которому Житник выразил благодарность.
Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество в любой форме грозит тюремным сроком от пяти до десяти лет. Об этом неоднократно заявляли МИД Узбекистана и консульские учреждения, а также официальные представители посольств страны за рубежом.
Джон Энтони Роблес получил российский паспорт - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт
2 ноября, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеУзбекистанРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлександр Волошин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала