https://ria.ru/20241214/pasport-1989168085.html
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России - РИА Новости, 14.12.2024
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России
Участник спецоперации из Узбекистана Павел Житник, которому ранее грозила депортация и уголовное преследование, получил паспорт гражданина РФ в миграционной... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T00:36
2024-12-14T00:36
2024-12-14T06:03
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узбекистан
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донецкая народная республика
александр волошин
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Участник спецоперации из Узбекистана Павел Житник, которому ранее грозила депортация и уголовное преследование, получил паспорт гражданина РФ в миграционной службе Донецка."Мне одобрили получение гражданства. И сегодня я могу наконец-то задокументироваться паспортом гражданина Российской Федерации… в случае неполучения мной гражданства либо иных документов Российской Федерации я мог быть депортирован и привлечен к уголовной ответственности по статье "наемничество", — рассказал журналистам Житник. Он отметил, что пытался оформить паспорт ДНР, однако ему отказывали, мотивируя это тем, что в случае начала выдачи российских паспортов он должен будет получить его беспрепятственно.По его словам, 30 августа 2023 года он, получив осколочное ранение, которое исключило его участие в боевых действиях, занялся оформлением документов, но столкнулся с очень большими трудностями, так как подразделение ОБТФ "Каскад", где служил Житник, не относилось к Министерству обороны России, и, соответственно, он не мог получить документы как военнослужащий российской армии.Содействие в получении гражданства России ему оказал сенатор от ДНР Александр Волошин, которому Житник выразил благодарность.Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана, наемничество в любой форме грозит тюремным сроком от пяти до десяти лет. Об этом неоднократно заявляли МИД Узбекистана и консульские учреждения, а также официальные представители посольств страны за рубежом.
https://ria.ru/20241108/bekman--1982772604.html
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узбекистан, россия, донецкая народная республика, александр волошин
Специальная военная операция на Украине, Узбекистан, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Волошин
Участник СВО из Узбекистана получил паспорт гражданина России
Участник СВО из Узбекистана, которому грозила депортация, получил гражданство РФ
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Участник спецоперации из Узбекистана Павел Житник, которому ранее грозила депортация и уголовное преследование, получил паспорт гражданина РФ в миграционной службе Донецка.
"Мне одобрили получение гражданства. И сегодня я могу наконец-то задокументироваться паспортом гражданина Российской Федерации… в случае неполучения мной гражданства либо иных документов Российской Федерации я мог быть депортирован и привлечен к уголовной ответственности по статье "наемничество", — рассказал журналистам Житник.
Он отметил, что пытался оформить паспорт ДНР
, однако ему отказывали, мотивируя это тем, что в случае начала выдачи российских паспортов он должен будет получить его беспрепятственно.
По его словам, 30 августа 2023 года он, получив осколочное ранение, которое исключило его участие в боевых действиях, занялся оформлением документов, но столкнулся с очень большими трудностями, так как подразделение ОБТФ "Каскад", где служил Житник, не относилось к Министерству обороны России, и, соответственно, он не мог получить документы как военнослужащий российской армии.
Содействие в получении гражданства России
ему оказал сенатор от ДНР Александр Волошин
, которому Житник выразил благодарность.
Согласно статье 154 Уголовного кодекса Узбекистана
, наемничество в любой форме грозит тюремным сроком от пяти до десяти лет. Об этом неоднократно заявляли МИД Узбекистана и консульские учреждения, а также официальные представители посольств страны за рубежом.