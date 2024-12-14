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В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера - РИА Новости, 14.12.2024
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21:01 14.12.2024
https://ria.ru/20241214/pantera-1989255788.html
В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера
В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера - РИА Новости, 14.12.2024
В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера
Суд в Ангарске прекратил производство по делу владельца животных передвижного цирка, где на ребенка напала пантера, сообщает пресс-служба Ангарского городского... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T21:01
2024-12-14T21:01
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ИРКУТСК, 14 дек - РИА Новости. Суд в Ангарске прекратил производство по делу владельца животных передвижного цирка, где на ребенка напала пантера, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. Житель Ангарска в конце октября привел своего 3-летнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки хищника выпустили из клетки и животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец животных цирка шапито вину признал. "В судебном заседании стороны примирились, производство по делу прекращено", - говорится в сообщении. Там же добавляется, что законным представителям мальчика обвиняемый выплатил компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20241029/angarsk-1980661038.html
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происшествия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ангарск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера

Суд в Ангарске прекратил дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской областиЧастный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
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ИРКУТСК, 14 дек - РИА Новости. Суд в Ангарске прекратил производство по делу владельца животных передвижного цирка, где на ребенка напала пантера, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Житель Ангарска в конце октября привел своего 3-летнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки хищника выпустили из клетки и животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец животных цирка шапито вину признал.
"В судебном заседании стороны примирились, производство по делу прекращено", - говорится в сообщении.
Там же добавляется, что законным представителям мальчика обвиняемый выплатил компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице
29 октября, 11:54
 
ПроисшествияАнгарскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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