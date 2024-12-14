В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера
Суд в Ангарске прекратил дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской областиЧастный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
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ИРКУТСК, 14 дек - РИА Новости. Суд в Ангарске прекратил производство по делу владельца животных передвижного цирка, где на ребенка напала пантера, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Житель Ангарска в конце октября привел своего 3-летнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки хищника выпустили из клетки и животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец животных цирка шапито вину признал.
"В судебном заседании стороны примирились, производство по делу прекращено", - говорится в сообщении.
Там же добавляется, что законным представителям мальчика обвиняемый выплатил компенсацию в размере 200 тысяч рублей.
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29 октября, 11:54