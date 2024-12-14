https://ria.ru/20241214/pantera-1989255788.html

В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера

В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера - РИА Новости, 14.12.2024

В Ангарске прекратили дело владельца цирка, где на ребенка напала пантера

Суд в Ангарске прекратил производство по делу владельца животных передвижного цирка, где на ребенка напала пантера, сообщает пресс-служба Ангарского городского... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T21:01

2024-12-14T21:01

2024-12-14T21:01

происшествия

ангарск

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 14 дек - РИА Новости. Суд в Ангарске прекратил производство по делу владельца животных передвижного цирка, где на ребенка напала пантера, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда. Житель Ангарска в конце октября привел своего 3-летнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки хищника выпустили из клетки и животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец животных цирка шапито вину признал. "В судебном заседании стороны примирились, производство по делу прекращено", - говорится в сообщении. Там же добавляется, что законным представителям мальчика обвиняемый выплатил компенсацию в размере 200 тысяч рублей.

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происшествия, ангарск, следственный комитет россии (ск рф), россия