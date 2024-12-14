https://ria.ru/20241214/oskol-1989202858.html

Гладков предложил кандидатуру на пост главы Старого Оскола

Гладков предложил кандидатуру на пост главы Старого Оскола - РИА Новости, 14.12.2024

Гладков предложил кандидатуру на пост главы Старого Оскола

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о своем предложении главе приграничного Шебекинского округа Владимиру Жданову перейти на должность... РИА Новости, 14.12.2024

2024-12-14T14:20

2024-12-14T14:20

2024-12-14T14:20

политика

белгородская область

старооскольский городской округ

вячеслав гладков

андрей чесноков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875568634_533:281:2815:1564_1920x0_80_0_0_6a64102914625f34d034db8a1459f912.jpg

БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о своем предложении главе приграничного Шебекинского округа Владимиру Жданову перейти на должность главы администрации Старооскольского округа. Накануне глава региона рассказал, что глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. "Предложил Владимиру Николаевичу Жданову возглавить Старооскольский городской округ - в рамках действующего законодательства с соблюдением всех юридических процедур", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240826/prigovor-1968523602.html

белгородская область

старооскольский городской округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, белгородская область, старооскольский городской округ, вячеслав гладков, андрей чесноков, россия