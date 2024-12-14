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Гладков предложил кандидатуру на пост главы Старого Оскола
Гладков предложил кандидатуру на пост главы Старого Оскола - РИА Новости, 14.12.2024
Гладков предложил кандидатуру на пост главы Старого Оскола
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о своем предложении главе приграничного Шебекинского округа Владимиру Жданову перейти на должность... РИА Новости, 14.12.2024
2024-12-14T14:20
2024-12-14T14:20
2024-12-14T14:20
политика
белгородская область
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
андрей чесноков
россия
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БЕЛГОРОД, 14 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о своем предложении главе приграничного Шебекинского округа Владимиру Жданову перейти на должность главы администрации Старооскольского округа. Накануне глава региона рассказал, что глава администрации Старооскольского округа Андрей Чесноков покидает свой пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. "Предложил Владимиру Николаевичу Жданову возглавить Старооскольский городской округ - в рамках действующего законодательства с соблюдением всех юридических процедур", - написал Гладков в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240826/prigovor-1968523602.html
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Политика, Белгородская область, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков, Андрей Чесноков, Россия
Гладков предложил кандидатуру на пост главы Старого Оскола
Гладков предложил Жданову возглавить Старооскольский городской округ